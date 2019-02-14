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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

大法庭將上路、國民法官制拚過關　司改今年大挑戰

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▲▼司法院擬設大法庭制度。（圖／記者季相儒攝）

▲大法庭制度要上路，國民法官制度要立法，司法改革今年還有挑戰。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院持續推動司法改革，除了淘汰不適任司法官以符合民意外，今年因「大法庭」制度上路，以及「國民法官」制度推動立法，司法院今年仍待努力。其中「大法庭」因7月份即將運行，司法院將對外舉行說明會，好讓檢察官與律師都能清楚了解。至於「國民法官」則因衝擊較大，司法院將持續與立法委員溝通。

「大法庭」制度7月4日將正式實施，未來最高法院、最高行政法院內的各法庭，若認為他們的見解跟過去見解不同，或個案法律見解具有原則重要性，可移請大法庭裁判，作為以後個案法律見解的基準。裁判事項以法律爭議為限，不包含個案的終局裁判。但因此將造成過往的終審法院判決都成為判決先例，如何讓律師及檢察官了解過去有什麼法律見解，司法院將補充法學查詢系統，並舉辦說明會向法界介紹運作細節。

司法院祕書長呂太郎表示，「大法庭」的法律通過後，最高法院及最高行政法院必須要訂相關的內規，這些內規的內容主要是包括大法庭的法官如何選出，及承辦案件的法官覺得有必要把案件送交大法庭，這個流程該如何走，還有硬體設備的建置，這是目前積極籌備的準備工作。

至於「國民法官」制度，呂太郎指出，這是為了讓國民直接參與審判，讓司法裁判「接地氣」。他解釋，審判制度改革在台灣已討論30多年，多數法界人士認為類似德國、日本的人民參審制比較適合台灣司法體系，所以司法院才會設計《國民參與刑事審判法草案》，希望司法能真正解決社會問題。

但呂太郎不諱言，人民參審後的國民法官，將對台灣司法造成巨大的衝擊，但這是正面的發展，未來職業法官與國民法官共同審案後，可以互相吸收相關的經驗，促進自我成長；除了讓職業法官了解人民的想法以外，也讓參與審判的人民，透過身邊的親友，讓更多人了解司法審判的過程，人民可以更加親近司法。
 

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關鍵字：法律,人權,國民法官,不信任司法,司法院,司法改革,許宗力,大法庭

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