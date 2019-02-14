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備戰30幾年　吳敦義：仍有可能不選2020

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圖文／鏡週刊

國民黨主席吳敦義今（14日）接受電台專訪被問到是否有不參選2020的可能時，他表示，的確有這可能，加上黨內也有聲音，若是誰擔任國民黨總統候選人，就應該擔任主席，「我也不排除這種主張，我也在鄭重考慮。」

吳敦義今接受飛碟早餐主持人唐湘龍專訪，唐問吳敦義個人參選準備好了嗎？吳敦義說：「（參選）不是事務性的準備，他從政3、40年來都是為國家做事做準備，若要說準備，我準備了30幾年，現在不是考慮的問題，而是要下決斷的問題，不過還不能確定。」

吳敦義表示，若國民黨有意參選者都準備充裕，符合國民黨提名的高度期許，包括能力、政績良好，個人與團隊既廉且能，對兩岸能夠和平穩定發展，並經過正常管道推選，全黨就一致幫他輔選。他做為黨主席也會尊重中常會、中央委員會議、全代會決議，他會審慎考慮是否有能力自籌（參選）經費，如果有意參選者中已經有這樣的人，他何必去參與。

唐湘龍追問，猶豫2020是否參選與民調有關？吳敦義說，國民黨內沒有做過民調，個人做的缺乏公信力，並不可靠，最近國民黨政黨滿意度為41%，攀登2015年來最高峰，民進黨只有19%。他強調：「這個黨是誰當主席？誰推動22縣市長提名？當然是黨中央，能把黨帶領到聲望最高峰、九合一勝利高峰，難道有黨當局反其道下降的嗎？這是非常嚴重的矛盾，所以我不太在乎。」

面對黨內有聲音希望高雄市長韓國瑜參選，吳敦義說，他不能有任何主張，因為此議題有兩極化的觀點，一個是韓剛當選市長，另外一個就是聲量不等於真正支持量，所以他保持完全開放的態度。


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