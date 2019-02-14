聖母峰無限期關閉！清理人員「冒生命危險」撿8.4噸垃圾

▲每年都有6萬多名登山者與嚮導通過大陸境內的北坡到訪珠峰。（圖／取自LibreStock）

大陸中心／綜合報導

世界第一高峰「珠穆朗瑪峰（聖母峰）」 一直是登山客畢生的「朝聖」心願，但西藏政府宣佈，已將其無限期關閉。據悉，官方計劃將「從北坡登峰」的人數控制在300人以內，且僅限春季登山，而這是為了大規模清理環境。由於到訪旅客過多，保護區光2018年就有8.4噸垃圾，且因海拔高，清理起來十分困難。

西藏日喀則市定日縣珠峰管理局發佈公告，禁止任何單位和個人進入珠穆朗瑪峰（聖母峰）國家級自然保護區絨布寺（海拔5150公尺）以上核心區域旅遊，這意味著珠峰生態保護再度升級。官方今年計劃把試圖攀登最高峰的人數控制在300人以內，且僅限春季登山。

據了解，絨布寺海拔5150公尺，再往上則是5200公尺的大本營和8844.43公尺的珠穆朗瑪峰。真正去登峰的人很少，但各地來珠峰景區遊玩、去大本營「到此一遊」的民眾確實很多，這就導致了過多的人為污染在破壞環境。

▼景區示意圖。（圖／人民日報）

據公告內容顯示，2018年以來，西藏組織清理珠峰保護區海拔5200公尺以上的垃圾8.4噸；對珠峰大本營海拔5200公尺以下區域內垃圾進行了收集、清運和處置，大本營沿線配備了環衛工27人，垃圾箱63個，清運車4輛，投入資金360萬元人民幣委托第三方公司負責運營，已收集轉運垃圾約335噸。

但珠峰保護區的高海拔讓清垃圾變得異常困難。據《環球時報》報導，西藏自治區體育局局長尼瑪次仁介紹，由於登山運動的普及和人類活動的增加，原本生態就十分脆弱的珠峰，環境承載力正逼近極限。

▼聖母峰上遍地都是垃圾和被棄置的登山裝備。（圖／CFP）

華大運動首席執行官曹峻表示，「來大本營，汽車還可以到達，海拔6500公尺的前進營地，人稱『魔鬼營地』，對人的耐受力是極大的考驗，物資運輸只能靠犛牛，再高連犛牛都上不去了，如果想在7000公尺以上清運垃圾，只能依靠登山運動員人力搬運，而且越往高處對人的體能考驗越大。 」

報導稱，除了對生活垃圾進行分類回收外，今年當地還首次在前進營地清理大小便， 大本營也對旱廁進行了改造，加裝了簡易馬桶，對糞便裝袋、處理後帶下山，「你隨手丟棄的登山繩、空氧氣罐、壓縮餅干包裝袋，可能需要清理人員冒著生命危險爬上險峰才能清理。」

▼海拔越高清理難度越大。（圖／人民日報）

不光是西藏，尼泊爾清理珠峰垃圾也是困難重重。《紐約時報》曾指出，收集垃圾需要走好幾天的路，搬運工從通往大本營的一群村落里把垃圾收集起來，背在犛牛背上， 從Lukla走到大本營大約需要一週的時間。

報導稱，當地官員表示，以前，垃圾傾倒區是用塑膠布圍起來的，犛牛很容易把它們破壞掉，「我們現在已經安裝了用石頭和鋅板製作的垃圾箱。」此外，由於高海拔搬東西挑戰巨大，一些不幸喪命的登山者的遺體有時也會被留在原地。

▼清理人員在撿垃圾。（圖／人民日報）

▼ 公告內容。（圖／翻攝自西藏政府網）