山友批路線不開放！「首位完攀世界7頂峰」女傑江秀真：台灣人登山素養不夠

地方中心／南投報導

「比基尼登山客」綽號G哥吳女獨攀行經盆駒山時跌落20多米深谷，被搜救隊發現時已經凍死；據玉管處的資料顯示，查無她的登山申請資料，這也延伸出山友們對「政府不開放登山路線，導致登山客不得已爬黑山」說法引起熱烈討論。對此完攀世界第七頂峰的台灣登山女傑江秀真相當不以為然，「登山是自由，但別忘了登山者也有社會責任。」

▲江秀真對山友「政府不開放路線」說法不以為然。（圖／翻攝自《世界第一登山女傑『江秀真』粉絲團 〝成功完攀世界七頂峰〞》）



江秀真1995年成為首位登上聖母峰的台灣女性，也是是第一位完攀7頂峰、與聖母峰南北兩側的女性登山家；爬聖母峰期間，她2個月沒洗澡，忍受日夜溫差60度。而小時候的江秀真非常愛哭，為了得到父親的讚美，參與各種運動比賽，長大後選擇登山、挑戰極限。

2006年，擔任玉山保育巡查員的江秀真成為世界七頂峰攀登計畫唯一獲選的女性隊員。她說，「我相信每個人心中都有一座『聖山』，在漫長的人生路上可以使自己脫胎換骨、淬鍊轉變。」見識世界七頂峰後，「還是玉山最美。」

針對近日發生的「比基尼登山客」事件，許多山友批評政府不開放登山路線。對此，她向《自由時報》表示，「就是路況不好才不開放，台灣地形複雜且高山山勢陡峭，碎石坡多，且天候不好時山路濕滑難行，偏偏台灣民眾都把登山當健行，忽視背後的危險性，登山素養不夠。」

江秀真指出，很多國家在獨攀部分有條件限制，甚至還需繳保證金作為搜救費用，因為不能使用人民納稅的錢去救人，「這就是告訴我們，登山是個人自由，但也要有社會責任。」

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