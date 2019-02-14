《南華早報》：美國執意封殺華為是仇外心理作怪！

▲華為。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

據《南華早報》日前發表題為「當所有先進技術，包含美國技術都有安全風險時，為何偏偏指責華為？」的文章指出，有的美國政治人物害怕華為取得的成就，以雙重標準來指責華為，完全就是仇外心理作怪，而且可以認為就是種族主義。

文章表示，凡是認為華為產品在刺探訊息或存在安全風險的人，其實根本沒有思考過現有的技術，例如「蘋果」和「三星」的智慧手機、蘋果語音助手Siri和亞馬遜語音系統Alexa、臉書和谷歌網站，只要人們開始使用，這些產品都會搜集和儲存、甚至共享與我們相關的大量數據。

「這些美國大型技術公司也常常與政府和軍隊合作，大家都能猜到它們提供了什麼服務，就像斯諾登（Edward Snowden）披露的美國情報機構文件」。文章稱，「在產品信任度上，僅僅因為西方與中國之區分就厚此薄彼，這完全是仇外心理作怪，而且可以認為就是種族主義」。

▲華為。（圖／路透社）

文章說，現在人們都知道，華為之所為成為一些美國政治人物的目標，是因為它被視為中國對美國超級大國統治地位的主要威脅。逮捕華為高管，禁止盟友使用華為產品，讓人們的恐懼與華為產生關聯，這樣美國公司和盟友才能繼續佔據主導優勢。

「美國有政治人物害怕華為和中國其他技術公司取得的成就。他們希望擋住這些技術，甚至可能希望不讓它們進入市場，但這種願望未被東南亞、非洲及其他的發展中國家所接受」。文章最後指出，「這些國家都能夠接受華為公司及中國其他創新者，因為這些公司的可依賴程度並不比美國或其他西方公司差，產品甚至還越來越好」。

▲華為門市。（圖／記者邱顯燁攝）