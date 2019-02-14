蝦皮小編情人節神助攻！　醫學系「6字完勝」網友讚翻

▲網友笑稱醫學系只要6個字就贏了。（圖／翻攝自Facebook／蝦皮購物，下同）



生活中心／綜合報導

因應情人節到來，蝦皮購物再度推出新奇的行銷手法，針對各科系量身打造一系列告白台詞，其中餐飲系「我想和你一起把生米煮成熟飯」、資工系「想寫一組code，解你心中的扣」都讓網友笑到噴飯，還有更多人在留言加碼超肉麻情話。

蝦皮日前在臉書PO出8張照片，獲得網友讚聲不斷，包括數學系「妳是log5，我是log2，我兩相加才能為1」引來許多人回應「其實認真算的話，log2+log5 =0.9999⋯⋯，說是萬足金（純金9999）感覺會比1來得更有份量」、「數學系路過表示：我們推導那麼多公式，連一個妹子也推不倒」、「抱歉我文組」。

還有化學系「你的鋅，奪走了我的鎂」，並且附上一串化學式，但有不少眼尖的達人指出「化學式打錯了喔Mg+ZnSO4→MgSO4+Zn才對」、「這化學式是什麼鬼XD你的化學老師在哭泣⋯」、「鈦鋰氦了！」、「化學系看了覺得超難受，一堆錯誤」、「質量不守恆啦吼」、「做公關的通常是文組，大家不要這麼苛求。」

其中最受歡迎的是醫學系「你好，我醫學系」，短短6字就吸引4000多人按讚，背景還是滿滿的飛舞鈔票配上白袍醫生，網友紛紛笑翻留言「背景加分」、「本日最浪漫」、「完勝」、「跟『我爸連戰』有異曲同工之妙」、「醫學系根本萬用卡」。

底下網友加碼的其他科系更精采，「外交系：我對你的主權，只需要你的承認」、「經濟系：你有需求，我就供給」、建築系：你要幾間房我都蓋給你，你的人生要不要也交給我設計」、「新聞系：我把獨家給你，應該是真愛了」、「護理系：我對你的呵護不只在床頭，還點滴在心頭」。