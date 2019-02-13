華聞快遞／西安市調整最低工資標準　5月1日起實施

▲西安市調整最低工資標準。（圖／CFP）

《陝西》西安市調整最低工資標準 5月1日起實施

西安市人社局表示，西安市對部分區縣的最低工資標準地區類別和各類區最低工資標准進行了調整。此舉目的在增加低收入勞動者收入，新標準將從5月1日起實施。（新華網）

《遼寧》遼寧省財政投入8.1億元支持村級集體經濟發展

遼寧省財政廳表示，省財政去年籌集5.3億元（人民幣，下同），帶動市以下財政資金2.8億元，扶持省內1211個行政村發展壯大村級集體經濟。為了改變體制機制不活、發展動力不足等制約村級集體經濟發展問題，省財政在投入資金「輸血」的同時，更加重視發揮資金的引導作用，促進建立健全相關經營機制，提升村級集體經濟的「造血」功能。（新華網）

《四川》成都多舉措深化營商環境 綜合改革確保實現「內外資一個樣」

成都市政府新聞辦公室舉行的「深化營商環境綜合改革打造國際化營商環境先進城市的行動方案」記者會指出，到2020年底，成都以企業為中心的全生命週期服務水平顯著提升，力爭涉企事項網上可辦率達100%，辦理時限壓縮50%以上，各領域營商環境指標全面進入國際先進行列，在全國營商環境評價排名中位居前十。（中新社）

《北京》電商法施行一月 消費者維權難題緩解獲得感增強

不少消費者表示，電子商務法施行一個月以來，信譽評價、商品搭售、押金退還等維權難題得到緩解，獲得感明顯增強。中國法學會消法研究會副秘書長陳音江認為，要進一步建立健全押金、預付金管理制度。（中新社）

▼消費者認為電子商務法確實能保障權益。（示意圖／CFP）

《北京》商務部：消費結構升級仍在上升期

商務部市場運行司副司長王斌指出，「我國消費結構升級仍處於上升期，消費規模穩步擴大，消費模式不斷創新，消費升級趨勢不變，消費貢獻進一步增強，消費升級在我國還將經歷較長的發展階段。」（中新社）

《上海》上海推出進一步優化營商環境「25條」

上海市委、市政府11日召開的進一步優化營商環境工作會議上指出，今年上海將實施啟動進一步優化營商環境計劃，涉及到四個方面25項任務。（新華網）

《河北》河北「2019年畢業生就業市場」提供5.5萬餘個崗位

由河北省人力資源和社會保障廳主辦，河北省人力資源市場服務中心承辦的「2019年河北省畢業生就業市場」將在2月16、17日在石家莊學院南校區舉辦，這是河北省2019年規模最大的高校畢業生就業專場服務活動，預計將提供崗位5.5萬餘個。（新華網）

《北京》人社部：針對新生代農民工培訓提出四方面創新舉措

人社部近日印發《新生代農民工職業技能提升計劃(2019—2022年)》，要求各地加強新生代農民工職業技能培訓工作，帶動農民工隊伍技能素質全面提升。對此，人社部職業能力建設司負責人指出，「我們明確將從事非農產業的技能勞動者都納入培訓計劃，在不同就業形態對應的培訓中，分別提出創新舉措。」（中新社）

▼北京市市貌。（圖／CFP）