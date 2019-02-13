飲食無國界一碗魚湯兩地情　台史博展出東南亞文化特展

▲台史博館舉辦「南洋味．家鄉味」特展，邀請新住民及新住民第2代帶來印尼傳統舞蹈、菲律賓經典歌曲以及特色南洋料理，讓民眾享受更優質的展覽經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台史博館延續春節的熱鬧氣氛，「南洋味．家鄉味」特展，2月13日特別邀請新住民及新住民第2代帶來印尼傳統舞蹈、菲律賓經典歌曲以及特色南洋料理，於開春第1週透過音樂、舞蹈以及飄香菜餚的五感體驗活動，讓民眾享受更優質的展覽經驗。

展覽以「飲食文化」為切入點，包含東南亞日常可見的食材、香料、醬料、器具以及常常出現在臺灣餐桌上的特色料理，試圖藉由最貼近常民生活的元素中，逐漸進入對於文化、自然環境及地理位置的探尋，並開展出更多對於台灣多元文化的理解與想像。

展覽中提到，初來台灣的阿香，總在想念家鄉時獨自烹煮酸魚湯，在一次偶然機會讓公公婆婆嚐了改良後的酸魚湯，從此讓一個人的家鄉味，轉化成一家人喜愛的好滋味，也讓餐桌上的菜餚無聲地成為連結全家人情感的媒介。

台灣歷史博物館館長林崇熙表示，台灣是個移民之島，不同時代、不同族群的移民在島嶼上落地生根，成為住民，島嶼文化揉合成多元豐富的樣貌，博物館正試圖在多元並存的文化之中，擔任匯集與共筆的平臺，讓台灣社會有更多的對話，「家鄉味」的標準也將持續再定義或被改寫。

本次展覽推廣活動除了辦理講座、深度導覽之外，將於後續推出新住民子女來博物館參觀補助方案，歡迎相關團體上網申請，並體驗流傳於校園之間的熱門活動─「台史博出任務」，期望新2代學子在看展及出任務過程中，認識、理解兩個家鄉的文化。

此外，預計於今年4月份推出的「南洋味美食地圖」，屆時將辦理踏查活動，帶領民眾走訪台南市街道巷弄中的東南亞風味店家，未來民眾也可以索取地圖，按圖索驥嚐美食。展覽自即日起至2019年6月2日於台史博四樓第3特展室展出，歡迎大家來台史博參觀「南洋味．家鄉味」特展，並關注官網最新訊息。