毛小孩走失　機智女警用LINE在1小時內找到主人

▲女警利用line順利將毛小孩平安送回。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

過年期間，有1位民眾於傍晚時分抱了隻「毛小孩」走進鹿野分駐所，向值班警員黃湘芸說「在路邊看到這隻狗，但沒看到飼主，怕牠被車撞，所以抱到派出所，請幫忙找飼主」，黃湘芸隨即將狗狗拍照，並PO上轄內義警LINE群組，結果沿路尋找狗狗的飼主，正好問到義警分隊同仁，看到手機內狗狗，就直說「這是我家的」，遂直衝分駐所領狗，就在1小時內結束這場有驚無險的「毛小孩迷途記」！

農曆春節人來人往車潮不斷的鹿野街上，有隻迷途的毛小孩，在路旁鑽來鑽去，好心路人恐其竄入車陣中引發交通事故，遂一把將其抱起，在附近找尋不到狗主人的狀況下，只好協請鹿野分駐所員警幫這隻稍受驚嚇的毛小孩找主人。

黃湘芸接獲民眾報案，並了解上述狀況後，立即幫狗狗拍照，並上傳至LINE「鹿野義警分隊」群組，請熟悉地方的義警同仁幫忙找尋狗主人，說巧不巧，心急如焚的主人在沿街詢問店家及路人找尋愛犬時，問到鹿野義警分隊，分隊員警立即拿出手機，並將鹿野女警PO於LINE群組內的狗狗相片給民眾看。

這一瞧！民眾開心的說「這就是我的毛毛」，在感謝義警同仁後，立即直衝鹿野分駐所領取走失愛犬，並且開心的向員警一再道謝，讓毛毛毫髮無傷的回到他們懷抱！因為女警的機智，於1小時內，圓滿結束這場有驚無險的「狗狗迷途記」！