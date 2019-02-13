羅文嘉千字文談民進黨斜槓團隊「共同角色為民主奮鬥」

▲民進黨斜槓團隊成軍。（資料照／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

民進黨13日開記者會公布全新的「斜槓團隊」，黨秘書長羅文嘉在臉書感性介紹共同努力的成員，有舞者、水泥工、跑者、記者、醫師甚至三個孩子的爸爸、三個毛小孩的媽媽，並感謝所有願意一起打仗的夥伴，他說，儘管每個人在生命中都有多種角色，但現在我們有一個共同角色，就是「為保衛共有的民主生活而奮鬥。」

以下為羅文嘉臉書全文：

依例一早送完孩子上學進辦公室，今天要正式介紹民進黨中央黨部新團隊跟大家見面。

只有一個月的時間，中間還有九天假期，要重整工作團隊是挑戰，總算按照期程初步達成。

要感謝所有願意一起打仗的夥伴，還有他們的家人。未來一年，這裡是艷陽下的稻田，熾熱的太陽會把我們曬得頭昏眼花，還得長時間彎腰低頭，對付雜草與蟲害。

當然還會有突如其來的颱風豪雨，不管怎樣我們都得挺過，並且收拾天災人禍肆虐後的家園。

這就是我們的工作。我們知道自己為什麼要來，為什麼要緊密結合，為什麼要跟時間競賽，所以我們甘願接受所有挑戰。

在今天的記者會上，你們將看到這群5、6、7、8、9五個不同世代，來自不同地域與專業領域的優秀工作者。每個人在自己的生命與日常生活中，都有多種角色要扮演。

有人是三個孩子的爸（世元），有人是三個毛小孩的媽（阿雪），有人喜歡拿著吉他唱歌給孩子聽（江杰），有人最喜歡帶著小女兒遊街或出海（雨利）。

有人自認是一名跑者（慶鋒），有人是rocker鼓手（若芳），有人把游泳當作生命淬煉（柏鈞），有人喜歡在半夜去山裡溯溪（德成）。

有人年輕時是板模、泥水工（昆文），有人曾經是熱愛藝術的舞者（美惠），有人是很有才華的小說家（允恭），有人是學有專精的書籍作者（奕廷）。

有人曾是外派中國多年的記者，其實他最愛的是旅遊寫作與家裡兩隻貓。（琮盛）

有人曾是婦產科醫師，其實她最關心的是婦女權益，也自嘲是一位流浪漢和嚴重路癡。（靜儀）

有人習慣宜以筆論江山，看盡世間風景（嘉光），有人是超級愛書狂，只是感嘆閱讀速度追不上買書速度（冠毅）。

有人從年輕就守護著黨部，心甘情願像一位媽媽守護著家（秀玲）。有人小時一心想做科學家，長大卻一腳跨進性別研究變成一位婦運行動家（佳青）。

有人一直待在宜蘭生活工作，從公所到縣府，他要貢獻來自地方與社區的豐富經驗（長偉）。有人被認為是黨部永遠的長工，堅持辦再大場的活動都要最遠的人聽得見、看得見（秉忠）。

有人自認曾是不成功的台商，最喜歡看體育節目，自己卻從不運動（致錚）。有人則是棒球場上的游擊手，每天練習夾殺反民主的暗黑力量（沐霖）。



有人從小跟著爸媽參加熱血澎湃的造勢晚會，現在她必須用冷靜的心觀察社會變化，另一種類型的網路世代（孟樺）。

儘管每個人在生命中都有多種角色，但現在我們有一個共同角色，就是為保衛共有的民主生活而奮鬥。

最困難的事我們做，最大的責難我們擔，榮辱不計，一切為了這塊土地。