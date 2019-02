教廷達托索總主教訪台　外交部表示誠摯歡迎

▲達托索總主教(Archbishop Giampietro Dal Toso)。(圖/達志影像/美聯社)

政治中心/綜合報導

教廷萬民福音部(Congregation for the Evangelization of Peoples)助理秘書長兼宗座傳信善會主席達托索總主教(Archbishop Giampietro Dal Toso)來台主持「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」,外交部9日上午表達誠摯歡迎。

外交部指出,「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」是天主教會重要宗教活動,本次會議訂於9日至16日在台舉行,屆時計有亞洲各國宗座傳信善會代表約30人,以及國內賓客計百餘人與會,有助增進亞洲各國代表瞭解我國宗教自由及天主教會運作現況,副總統陳建仁也應邀出席開幕晚會。

外交部表示,達托索總主教自106年11月獲教宗方濟各任命該職,負責督導全球千餘教區牧靈福傳業務,一向關注台灣天主教會發展,此行是達托索總主教相隔多年後再度訪台。數十年來我天主教會對中華民國(台灣)醫療照顧、社會福利、教育等領域貢獻卓越,台梵共享普世價值,未來我國將持續與教廷共同為促進宗教自由努力,深化各項合作交流,以作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。

