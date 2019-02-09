教廷達托索總主教訪台　外交部表示誠摯歡迎





▲達托索總主教（Archbishop Giampietro Dal Toso）。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

教廷萬民福音部（Congregation for the Evangelization of Peoples）助理秘書長兼宗座傳信善會主席達托索總主教（Archbishop Giampietro Dal Toso）來台主持「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」，外交部9日上午表達誠摯歡迎。

外交部指出，「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」是天主教會重要宗教活動，本次會議訂於9日至16日在台舉行，屆時計有亞洲各國宗座傳信善會代表約30人，以及國內賓客計百餘人與會，有助增進亞洲各國代表瞭解我國宗教自由及天主教會運作現況，副總統陳建仁也應邀出席開幕晚會。

外交部表示，達托索總主教自106年11月獲教宗方濟各任命該職，負責督導全球千餘教區牧靈福傳業務，一向關注台灣天主教會發展，此行是達托索總主教相隔多年後再度訪台。數十年來我天主教會對中華民國（台灣）醫療照顧、社會福利、教育等領域貢獻卓越，台梵共享普世價值，未來我國將持續與教廷共同為促進宗教自由努力，深化各項合作交流，以作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。

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