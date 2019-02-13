中國軍事施壓逼台接受統一　美學界籲華府助台灣防衛

▲ 共軍空降兵部隊官方微信發布「我的戰機繞著寶島飛」歌曲，台北101大樓入鏡。（圖／翻攝自微博影片）

國際中心／綜合報導

美國學界12日發表報告向川普政府提出建議，指中國當局近年來加強對台施壓力道，逼迫台灣接受統一，美方應該要嚇阻北京政府對台軍事侵略，協助台灣防衛能力，堅持美國的一中政策，維護台海穩定。這是繼2017年2月後，第2份給川普政府的中國政策建議文件。

這份名為「修正路線：邁向有效且永續的中國政策」（Course Correction: Toward an Effective and Sustainable China Policy）的報告指出，中方多次軍事演習的目的在於威脅台灣、嚇阻美國協防，讓兩岸關係日趨緊張，加上北京當局的中程目標涵蓋加強控制南海、逼迫台灣接受統一等議題，美國政府未來幾年必須回應中國在軍事現代化、台灣、南海與東海、經濟與國安層面的各項挑戰。

此外，美國堅持和平解決台灣議題的政策，仍符合美方利益；其中，「和平解決」意味著北京政府同意，以及台灣人民透過民主機制表達贊成的兩大面向。但在台灣議題尚未和平解決之前，美方要隨時準備好嚇阻北京對台的軍事侵略，並在西太平洋維持強大軍力。

▲ 這份報告由17名學者組成的美中政策工作小組所撰寫。除了談及兩岸關係外，報告也建議華府與北京從事「智慧競爭」（smart competition），發揮美方強項與中國有效競爭。（圖／路透社）

報告認為，美國應協助台灣發展防衛能力，像是加強海岸防炮、空防及水雷構成的防線，鼓勵台灣加強關鍵材料的戰略儲備，強化小型港口與人口中心的後勤聯繫。

為了避免兩岸關係惡化，報告提醒，華府不要貿然改變一中政策，強調美國的一中政策不支持統一立場，要以和平方式解決台灣議題，維護台海穩定。