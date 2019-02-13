呼麻男躲廢屋撞見「老虎窩生肉旁」　警酸幻覺到場抓…是真的

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美國德州一名男子11日跑到一棟廢棄房屋裡想抽大麻菸，沒想到竟然發現一隻被關在鐵籠的老虎，嚇得報警還一度被以為是吸到出現幻覺。後來警員被盧到受不了到場察看，還真的在車庫裡找到一隻活生生的老虎，趕忙聯絡當地的動物保護組織幫忙安置，初步研判應該是遭飼主遺棄。

▲男子想抽大麻菸解癮，卻被棄養的老虎嚇壞。（示意圖／達志影像／美聯社，與文中提到的老虎無關，下同）

綜合外媒報導，這位沒具名的倒楣男當天潛入休士頓哈布斯堡（Harrisburg）與曼徹斯頓（Manchester）之間的某廢棄房屋，想在車庫裡偷抽大麻菸過癮，結果一進去就和一隻活的老虎「面對面」，嚇到什麼也顧不上，趕緊打電話報警。

警方原先還以為是男子吸食大麻到產生幻覺，後來被盧到不行才抱著「當作被騙」的心態前往，沒想到竟然真的找到一隻被關在鐵籠的母老虎，旁邊還放著幾包生肉，後續聯絡動保組織人員前來處理時，牠的反應都很平淡，行為完全不具威脅性，初步研判應該是被飼主棄養。

▲美國相關的動物權益組織希望，有一天能夠禁止全美民眾飼養老虎這類的高危險動物。

英國廣播公司（BBC）去年6月曾報導，動物維權人士卡利森（Ben Callison）指出，美國人中尤其是德州人最喜歡飼養老虎，他們崇尚自由認為做任何事都不應該被束縛，這當然也包含飼養老虎。但一隻成年老虎平均體重約400磅（約181公斤），每周就要吃掉大約200美元（約新台幣6000元）的肉，還要定期幫忙剪指甲，並提供足夠的活動空間，飼養起來其實沒那麼容易。

而從1990年至2018年的統計資料顯示，被飼養的老虎仍造成美國至少22人死亡、500多人受傷，德州政府則是直到2001年有一名男童遭老虎扯掉手臂才立法，要求飼主應該向當局登記飼養。

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