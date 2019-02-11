新疆教培中心遭指為集中營　陸駐土使館：顛倒黑白

▲維族音樂家阿不都日衣木・艾衣提（Abdurehim Heyit）。（圖／翻攝Youtube：Gazi Türkiyat）

大陸中心／綜合報導

針對土耳其政府對新疆教育培訓中心相關言論，中國大陸駐土耳其使館發言人10日除否認維族歌手阿不都日衣木·艾衣提去世的消息，稱其「身體健康」外，文中還提到，土耳其對於「教培中心是集中營」、「對維吾爾人有計劃的種族清洗行為」、「嚴重侵犯人權」等情況均是無中生有、顛倒黑白。

發言人提到，土耳其政府9日發表聲明，要求中國大陸關閉新疆教培中心，當中提到一名維族音樂家阿不都日衣木·艾衣提（Abdurehim Heyit）在教培中心內死亡。但土方所說有關阿不都日衣木·艾衣提去世的情況「毫無根據」，該歌手因涉嫌危害國家安全罪被依法逮捕，目前身體健康。

發言人指出，中國新疆教培中心根本不是所謂的「集中營」，恐怖主義和極端主義是人類文明的公敵，也是國際社會共同的敵人。新疆立足本地區實際，堅持「一手抓打擊、一手抓預防」，依法設立職業技能教育培訓中心（簡稱「教培中心」），開展多種形式的幫教工作，最大限度團結教育輓救絕大多數有違法行為或者輕微犯罪行為的人員，避免其成為恐怖主義和極端主義的另一種受害者和犧牲品。

教培中心的主要內容是「三學一去」，即學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能，去極端化。教培中心通過統一制定教學方案，統一編印教學材料，統一建設授課系統，分類施教、因人施教，實現授課學習的標準化和規範化。

他強調，教培中心嚴格貫徹落實中國憲法和法律關於尊重和保障人權的基本原則和要求，充分保護學員的人格尊嚴不受侵犯；嚴禁教師和工作人員以任何方式對學員進行人格侮辱和體罰虐待；充分保障學員的人身自由，按照寄宿制學校管理規定，學員每周可回家一次。

如果遇到特殊情況，學員可請假回家；平時可通過視頻、電話與親屬聯繫；親屬也能來教培中心看望，並為親屬留宿提供條件。

新聞稿中還提及2019年1月9日至16日，土耳其有關媒體到新疆對教培中心的採訪，當時一名參訪的土耳其記者提到，關於職業技能培訓中心有很多種說法，其中一種說法就是教培是同化政策的一部分。但自己在現場所見，學生正處於康復和教育的進程之中，受訪的學生對自己的生活現狀和學校的學習條件表示滿意。

該記者強調，通過幾天的參訪，清楚看到中國政府在打擊恐怖主義、抵御極端主義確立並實施了清晰的戰略，即實施打擊恐怖活動、加快發展經濟、改善民生和加強教育等一系列相互支持的措施，「此戰略是非常明智的，值得土耳其及整個世界學習」。

發言人強調，中國的宗教政策完全正確，其基本方針是全面貫徹宗教信仰自由，依法管理宗教事務，堅持獨立自主自辦原則，積極引導宗教與社會主義社會相適應。堅持「宗教中國化」方向，用社會主義核心價值觀來引領和教育宗教界人士和信教群眾，支持各宗教在保持基本信仰、核心教義、禮儀制度的同時，對教規教義作出符合當代中國發展進步要求、符合中華優秀傳統文化的闡釋。

▲大陸官方回應土耳其政府指控。（圖／翻攝中國大陸外交部）