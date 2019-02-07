土耳其住宅樓垮「垂直坍塌」3死6輕重傷　目擊者竄逃畫面曝光

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國際中心／綜合外電報導

土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）6日驚傳一棟住宅大樓倒塌，已知至少3人喪命，另有6人輕重傷，現場10多名民眾狂奔竄逃。當局目前已撤離隔壁的大樓居民作為預防性措施，檢方也對此展開調查，要來釐清事發原因。

▲ 事發後，土耳其總統艾爾段（recep Tayyip Erdogan）派出內政部長及環境部長到現場探視。（圖／路透，下同）

事發地點位在亞洲一側的卡爾塔爾（Kartal）區。根據監視器畫面顯示，大樓於當地下午4點42分左右倒塌，當時大街上有許多大人小孩路過事發地點，但突然間建築物卻突然直直向下坍塌，發出轟天巨響，塵土飛揚，現場10多名民眾狂奔竄逃。

當地官員透露，大樓倒塌的當下，約有27名至30名居民仍在建物內，當局獲報出動26輛消防車及86名救難人員到場處理。入夜後，搜救行動仍持續進行。

伊斯坦堡省長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，這棟大樓共有43人登記入住，搜救團隊成功營救12人，包括一名9歲男童，目前傷者仍在醫院接受治療。只不過，目前已知上面3層屬於違建，且大樓內有一處未獲得許可證的紡織廠。