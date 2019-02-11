拿熱湯兩度潑議員詹江村　桃園前議員吳寶玉遭起訴

▲詹江村遭潑熱湯事件，桃園檢方起訴吳寶玉（左一）。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨籍桃園市議員詹江村、去年8月間接受一起陳情案件時，臉書開直播邀陳情人針對陳情案做說明時，因陳情人提及前縣議員吳寶玉居中協助疑渉及收費？引發吳寶玉不滿，趁議會中午用餐時，吳竟用餐桌上熱湯潑詹的頭部後，再潑詹的臉部，致詹憤而提告，全案經桃園地檢署偵查終結，依傷害、妨害名譽罪嫌將吳提起公訴。

起訴書指出，詹江村在2018年8月間接受陳情人陳情，在臉書直播過程中，陳情人提到匯20萬元給某前議員時，不小心把匯的對象吳寶玉名字講出來，引發吳寶玉對詹江村的不滿，8月29日中午在議會餐廳，吳竟以熱湯攻擊詹，對於突來舉動，詹江村迅速站起，但吳寶玉又盛第2碗湯，潑向詹江村臉部，造成詹兩眼輕度灼傷性角膜炎。

▲詹江村(右二）遭吳寶玉潑湯事件發生後翌日，桃園市議會國民黨團亦發表遣責議會暴力聲明。（圖／ET資料照） 詹江村遭吳寶玉潑湯事件發生後翌日，桃園市議會國民黨團亦發表遣責議會暴力聲明，事隔數日，同年9月初，詹江村到桃園市警局狀告吳寶玉涉嫌公然侮辱及傷害。檢方認為，吳寶玉曾犯恐嚇、賭博案件，而此起所為觸犯傷害、公然侮辱罪嫌，依法提起公訴，且5年內故意再犯有期徒刑之罪，屬於累犯，建請地院加重其刑。