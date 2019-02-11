國產集團總裁林孝信妻農曆年前辭世　享壽70歲

▲國產總裁林孝信妻子莊素珠生前擔任中興保全文教基金會執行長，農曆年前在家人陪同下辭世，享壽70歲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國產集團總裁林孝信的妻子莊素珠農曆年前（元月22日）在家人陪同下過世，享壽70歲，生前她擔任中興保全文教基金會執行長，追思會也將在2月18日至2月20日於中保總部舉行。

莊素珠為國產集團總裁林孝信妻子，兩人育有2子，長子林明昇為復興航空前董事長、次子林建涵現在則是中保集團副董事長，今（11日）林明昇、林建涵及林明昇妻子陳怡帆共同發文公告追思會訊息，同時也表達思念之情。

「家母天性善美寬厚、熱愛生命與藝術，一生為家庭無私奉獻，是家人重要的精神支柱；長期投入公益，心繫弱勢孩童的教育議題，守護需要被援助的學童，給予關愛不遺餘力，助人無數。」

莊素珠與林孝信夫妻感情恩愛，外界曾形容林孝信橫戰商場數十年，從未崇拜過哪個企業家，唯一能使他心跳加快的，只有他的太太一人。

莊素珠在集團裡向來扮演軟柔溫厚的角色，集團內的高階主管讀書會就是由她提案及執行，同時幸福家庭日活動也是她的構想，幾乎每場活動林孝信和莊素珠夫妻倆都一同參與。

莊素珠生前擔任中興保全文教基金會執行長，多年來做公益不遺餘力，是小朋友口中的莊阿姨，去年初才和丈夫林孝信一同出席基金會公益活動，現場準備了近500份紅包分送給孩童，今年元月19日莊素珠卻未再出席基金會公益活動。

中興保全文教基金會設置的潛能開發班，也由莊素珠負責，免費為弱勢家庭小孩提供晚餐、課業輔導，林孝信形容莊素珠，「在這方面用了很大的心，她一定很累、很辛苦，但是很有意義。她是真正親身去關心這些孩子。」



更多鏡週刊報導

【興航賣飛機】飛機順利賣出 直擊興航ATR飛法國

【興航賣飛機】2起空難事件 搞垮台灣第一家民營航空

【興航賣飛機】曾為台泥第三大股東 國產林家大起大落