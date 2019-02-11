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黑暗模式省電可達50％　 今年iOS 13、Android Q都將更新

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▲▼安卓,蘋果,智慧型手機,iPhone,Android。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Android與iOS今年的系統更新都將包含黑暗模式。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

黑暗模式（Dark mode）是Android Q與iOS 13預計將在今年推出的最大新功能之一，全黑界面有許多用戶值得期待的好處，例如，減少眼睛疲勞、與有效節省電力並延長手機的電池壽命。

「黑暗模式」這種省電功能特別適用在配備OLED螢幕的手機上，因OLED螢幕的每個像素都是單獨發光，顏色越深、消耗的功率就能越少，黑色的OLED像素實際上已可以說是沒有發光，因此黑暗模式肯定會改善這款手機的電池壽命。

根據外媒phoneArena報導，使用Google Pixel 3手機進行黑暗模式的模擬實測，將螢幕亮度固定設置在平均值200 nits，並把界面設置為黑暗主題後，使用Basemark Power Assessment Tool進行測量，觀察手機的耗能會如何變化。而由於Android Q尚未在Pixel 3上運行，因此使用了Android的「Invert Colors」輔助功能選項。

內建應用程式可節省高達50％的電量

通過監控耗能進行測試，實驗中執行了像是打開電話簿、撥號器和最近通話等內建程式，開啟程式的分頁和設置選單，快速搜索Google以及滾動搜索結果等任務。在整個測試過程中，Pixel 3也有連接到Wi-Fi。

根據測試結果顯示，當手機設置成黑暗模式時，瀏覽Pixel 3裡的內建程式界面，平均而言可以將耗能降低30％，一些通常使用白色顯示的應用程式（例如電話簿）， 在套入黑暗主題後將功耗降低了約50％

▲▼ 。（圖／翻攝自phoneArena）

▲套用黑暗模式後，平均消耗功率可達30％。（圖／翻攝自phoneArena）

測試數據反映了手機的總耗能，而不僅僅是螢幕的耗能，與僅僅監控螢幕消耗的功率相比，更能證明黑暗模式的省電潛力。

第三方應用程式可節省20％的電力

另外，測試中還套用在其他常用的第三方應用程式，包括Facebook和Instagram，而這些程式沒有內置的黑暗主題，因此使用「反色」技巧來模擬黑暗模式，這可以扭轉照片中的顏色，雖不是真正黑暗模式的表現，但也對此次測試沒有顯著影響。

根據結果顯示，一些應用程式顯示出很大的節能潛力：在採用亮白色為背景的Facebook Messenger的情況下，黑暗模式可以節省約20％的耗能；另一方面，在Pinterest中，節省的電力約為10％。若不更換其他硬體，電池壽命增加14.8％的結果相當顯著，而這只是一個粗略的估計，實際上還有可能再更好。

▲▼ 。（圖／翻攝自phoneArena）

▲ 在不更換其他硬體情況下，電池壽命可增加14.8％ 。（圖／翻攝自phoneArena）

但此次測試中並未加入YouTube或Google Chrome等常用程式，因為他們不會從黑暗主題中受益。 YouTube消耗的電力幾乎全部都是在影片播放上，而從Chrome for PC的實驗版本中的黑暗主題工作原理來判斷，Chrome使用黑暗模式並不會影響填充螢幕網站的實際外觀。

如測試所示，手機在使用過程中消耗了大量功率用於點亮其螢幕，是由於許多流行的應用程式選擇在白色背景下顯示黑色文本。因此，在Android中引入黑暗模式，將延長OLED螢幕手機的電池壽命。

黑暗模式即將會被套用在Android Q與iOS 13更新中，Android Q可能會在今年五月釋出，而iOS 13也會於今年推出，但也有消息指出iOS 13會排除iPhone 6S以前、IPad 2016年以前的所有機種。

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關鍵字：Android,iOS,黑暗模式,dark mode

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