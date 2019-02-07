iPhone 6S要走入歷史？傳iOS 13將大幅拒絕舊機更新

▲IPhone 6S（資料照片／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

蘋果每年都會更新新版的iOS已經不是新聞，而且從發佈到正式版公開幾乎也有一套固定的時間表，不過以色列媒體The Verifier爆料，iOS 13有可能淘汰IPhone 6S以前，以及IPad 2016年以前的所有機種，若此事成真，將會有大批蘋果產品將走入歷史，也會讓許多使用者覺得無奈。

從iOS 11更新至iOS 12時，蘋果並未淘汰任何產品也有些讓人驚訝。The Verifier爆料，iPhone系列包含 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 6s 、iPhone 6s Plus（iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus 為可疑名單），iPad系列包含 iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4、iPad Air、 iPad Air 2以及第六代 iPod touch都將面臨不支援iOS 13的命運，雖然無法更新系統使用者仍可繼續使用，但也意味著蘋果將催動用戶更換新設備。

不過The Verifier過去並不以爆料蘋果消息著稱，加上與 iPhone 6s 同為A9晶片的第五代 iPad 並沒有入列，都讓此名單受到不少懷疑，因此究竟今年有多少 IPhone 要「退場」，還是可能得等到WWDC（世界移動通訊大會）上的正式發表才能確定。

不過對於iOS 13，爆料蘋果消息準度較高的國外記者 Mark Gurman 認為，iOS 13將加入全新的深色模式(dark mode)，與macOS Mojave 相同，此外針對檔案管理、CarPlay等功能將進行更新，也會導入全新的雜誌、影音訂閱服務。