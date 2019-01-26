女學生「摔飛客運」遭輾斃！　判決結果出爐...司機、檢修員被判刑

▲基隆客運後門突然開啟，15歲國中女學生摔出遭輾斃；家屬到場哭到癱軟（右）。（圖／本報資料照）



地方中心／基隆報導

駕駛基隆客運1062線公車的陳姓司機2017年行經新北瑞芳區過彎處時，車門突然開啟，造成撞上的蘇姓女國中生甩出車外，車子的遭右後輪輾過，當場頭顱破裂慘死。基隆地院審理後，認為陳姓司機彎道處超速，另外劉姓檢修員沒有發現車門零件漏氣，因此依業務過失致死罪分別判5個月、9個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

回顧事發當天，蘇姓女學生（15歲）放學後和妹妹及2名同學搭公車回家，沒想到僅剩一站距離就到家，右後車門突然開啟，導致站在門邊的她當場摔飛出車門，結果遭右後輪輾爆頭身亡。事後，陳姓司機告訴警方有詢問過旁邊的少女，才知是嬉鬧推擠發生事故；不過死者同行的2名女同學接受訊問時都否認有打鬧行為，是後車門突然間打開才會釀禍，在當時還引發熱議。

▲女學生最後身影。（圖／東森新聞，下同）



經檢警深入調查後，發現基隆客運劉姓檢修員（19歲）沒有注意到右後方車門的相關機組件漏氣，以致車門無法完全密合；加上該路段限速50公里，陳姓司機過彎時卻加速至65公里有超速，導致蘇姓少女因為離心力，身體傾斜並跌落在車門樓梯，結果用左手要握車門啟閉連桿要站起來，又因為零件漏氣，讓車門被撞開，才飛出車外遭輾斃。

▲公車司機被移送畫面。



基隆地院審理後，依業務過失致死罪對陳姓駕駛、劉姓檢修員分別判5個月、9個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。此外，由於家屬向基隆客運求償850萬元，但對方只願意賠償400萬，調解破局，目前已經提起民事訴訟，希望能透過司法還給來不及長大的蘇姓女學生一個公道。

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