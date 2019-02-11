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《流浪地球》歐美朋友看嘸　導演：管他的！我先服務中國觀眾

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▲▼《流浪地球》導演郭帆。（圖／CFP）

▲《流浪地球》導演郭帆。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸科幻電影《流浪地球》在農曆春節期間才上映6天，票房就已超過20億元人民幣（約新台幣90億元）。對於這部電影是不是「只拍給中國人」看，導演郭帆在首映前就回應，「我管他外國觀眾接不接受呢，這部影片沒有考慮任何國際市場，或者國際觀眾，我是認為還沒有到那個能力去做一個全球視角的電影」。

▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲《流浪地球》劇照。（圖／CFP）

電影《流浪地球》改編自中國作家劉慈欣的同名小說，主要闡述太陽急速衰老膨脹，地球即將面臨被吞沒的滅頂之災。人類為了自救，在地球表面建造了上萬座發動機和轉向發動機，推動地球離開太陽系，用2500年的時間奔往另一個新的家園。

郭帆在接受《環球時報》訪問被問及電影是拍給中國人看的嗎？他表示，「我管他們（外國觀眾）能不能接受呢？我先服務中國觀眾。我這部影片沒有考慮任何國際市場，或者國際觀眾。我是覺得我們還沒有到那個時候，我們還沒有能力去做一個全球視角的電影」。

▲▼《流浪地球》導演郭帆。（圖／CFP）

▲《流浪地球》導演郭帆（中間）。（圖／CFP）

他進一步說，「什麼時候全球有一半人說中文的時候，自然而然就出去了，這是一個文化的部分，我們的文化（影響力）還不夠強大」。

此外，談到海外特效團隊時，郭帆強調，「我們只有四分之一的人是海外團隊，但真正去跟他們合作時會發現，也別太迷信他們，因為溝通成本會非常高，這完全在於文化的問題」。他進一步指出，「我們中國的團隊真的很爭氣，讓我很驕傲，是因為用心讓他們做的特效特別牛，海外團隊就會很有壓力」。

▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲《流浪地球》劇照。（圖／CFP）

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關鍵字：流浪地球,導演郭帆

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