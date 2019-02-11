陸春節電影《流浪地球》票房衝百億　萬達傳「看走眼」中途撤資

▲《如懿傳》五阿哥屈楚蕭被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國產科幻電影《流浪地球》被譽為春節檔「黑馬」，截止11日上午，票房達到21.02億元人民幣（約新台幣96億元），幾乎佔據了春節檔一半的份額。主要發行方中影和北京文化此次「押對寶」，而萬達則被傳出「撤資」，轉向投資了吳秀波主演的《情聖2》。目前，萬達對該傳言予以否認。

▼《流浪地球》相關資訊。（圖／貓眼專業版）

《流浪地球》官方微博10日晚間9點宣布「（票房）破20億（人民幣，下同）！一路前行，無懼險阻，只因有你們的陪伴！」貓眼專業版上對《流浪地球》的票房預測超過51億元。該片在豆瓣（大陸電影評分平台）上一度獲得8以上的高分，好評如潮。《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）也在微博發文稱「祝流浪地球的太空之旅好運，祝福中國的科幻電影旅程。」

▼ 詹姆斯卡麥隆微博內容（圖／翻攝自微博）

該片票房表現亮眼，背後的投資方也「樂開花」。參照《戰狼2》56.8億元（約新台幣260億元）的票房成績，A股影視板塊春節後或將有望受益。

貓眼專業版資料顯示，《流浪地球》主要出品方有四家，分別為中國電影股份有限公司、北京京西文化旅遊股份有限公司、吳京的北京登峰國際文化傳播有限公司，以及郭帆文化傳媒有限公司（導演郭帆的公司）。聯合出品方則達到23家，包括阿里影業、騰訊影業、湖南芒果娛樂、耀萊影視、上海電影集團等。主要發行方為中影及北京文化。

▼電影製作方、出品方部分名單。（圖／貓眼專業版）

中影作為大陸電影界的「老大哥」，副總經理趙海城為《流浪地球》的總製片人。綜合陸媒報導，中影2017年4月的一則變更募集資金投資項目公告中顯示，流浪地球是該公司2017年投資拍攝的項目，投資額為4500萬元。

曾有《戰狼2》和《我不是藥神》兩部大熱影片的北京文化再度「押對寶」，出現在《流浪地球》的投資行列中。導演郭帆曾在微博上發佈文章《給<流浪地球>的一封信》中提到，「小破球，還要記得宋歌大大（北京文化董事長），關鍵時刻，宋大大不到十分鐘就決定堅挺你的誕生。」

▼導演郭帆。（圖／CFP）

北京文化在2017年1月宣佈擬參與電影《流浪地球》的投資，投資總額不超過1.075億元，其中，投資的影片製片成本7250萬元，墊付的宣傳和發行成本不低於2500萬元、不超過3500萬元。

卻有消息傳出萬達此次「看走眼」，中途退出投資行列。網路上近日流傳一段調侃投資決策的文字稱，《流浪地球》在拍攝過程中，因為萬達中途撤資險些夭折，幸虧吳京自掏腰包6000萬元（約新台幣2.8億元），並且以零片酬出演，電影才順利完成；萬達則轉向投資吳秀波主演的《情聖2》。目前，萬達影業相關人士否認上述傳聞，「沒有撤資一說」。

▲ 關於《流浪地球》新聞。（圖／翻攝自萬達集團官網）

但據萬達集團官網2017年6月的新聞指出，《流浪地球》「由萬達影視、中國電影股份有限公司和北京文化出品，改編自以《三體》蜚聲文壇的著名作家劉慈欣的同名作品，由導演郭帆執導。」然而《流浪地球》的出品方名單中並無萬達。

至於萬達轉投資的《情聖2》則陷入「泥潭」。《情聖2》原本計劃在春節檔上映，卻因主演吳秀波陷入婚外情醜聞，宣布改檔，目前上映日期尚未出爐。

▼《情聖2》上映日一改再改。（圖／翻攝自微博／《情聖2》）

此外，《流浪地球》還吸引了阿里影業、騰訊影業、聚合影聯、湖南芒果娛樂、北京耀萊影視、上海電影集團等的參與，其中，北京耀萊影視隸屬於文投控股。文投控股10日公告稱，因公司參與投資該影片的比例較小，截至2019年2月10日0時，公司投資於該影片所產生的營業收入尚未形成較大規模，對公司業績的影響不大。

▼電影海報。（圖／翻攝自微博）