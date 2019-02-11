須等151年才能發完綠卡！國會提案取消各國工作綠卡限額　

▲資訊專業人士多申請H-1B工作簽證。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

外籍人士申請美國綠卡越來越困難，尤其在美國總統川普上任後，不但取消美國綠卡抽籤（Green Card Lottery）計畫，連為引進國外專業技術人員而設立的「H-1B簽證」以及親屬綠卡的審查也更加嚴格，讓許多追求美國夢的外籍人士被拒於門外。對此美國參、眾兩院已分別提案，提議取消對各國的綠卡總額限制，並受到Google等矽谷科技公司支持。

美國為引進國外專業技術人員而設立的工作簽證H-1B、親屬移民綠卡，在美國總統川普（Donald Trump）上任後審查制度變得相當嚴格，且依據規定，H-1B簽證與與親屬綠卡皆有限額，每年同個國家成功獲得綠卡的人數，不得超過該總額的7%。此限制讓中國大陸、印度等大國的申請人相當困擾，例如每年申請H-1B簽證的總額為14萬人，但2018年有近40萬人在等待工作綠卡，其中印度籍占了78%，根據現行制度，所有持工作簽證的印度專業人員，須等151年才能拿到綠卡。

而參、眾兩院所提出的「高等技能移民公平法案」（The Fairness for High-Skilled Immigrants Act）獲得多數議員附議，該法案將取消工作綠卡的國家比率限制，而親屬移民綠卡的比率現在將從7%提高至15%。此法並不會增加綠卡人數，只是重新擬定制度，使綠卡的核發國城更有效率，減少案件累積。