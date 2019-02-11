「渾圓美胸」包不住！性感網紅暖心救浪浪...網讚翻：人美心更美

▲Valentina Gallego有52萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／@valentinagallegom1）



國際中心／綜合報導

哥倫比亞超性感模特兒「Valentina Gallego」不僅擁有美麗的臉蛋，還有十分誘人的前凸后翹身材，但更吸引大家的是，她是一位愛毛孩的人，常常收養被拋棄或是受傷的小動物們，讓網友不禁直呼「人美心也美」！

據「El Colombiano」報導，Instagram擁有超過52萬名粉絲追蹤、在全世界都有超高人氣的Valentina Gallego，具有一雙超勾人的眼睛、火辣身材，胸前那雙「凶器」更是引人注目，讓她成為許多網友中的「女神級網美」。

▲Valentina Gallego 可以說是網美界的王道。（圖／翻攝自IG／@valentinagallegom1）

Valentina Gallego不僅把時間投入表演、健身，她更在自己的家鄉「麥德林」成立寵物領養基金會，替那些在街上無家可歸的小動物尋找新主人。平常的Valentina Gallego常常在社群媒體上PO出自己的美照，也時不時會PO出一些被傷害、遺棄的小動物，希望大家能多多關注，並給牠們第二次生存的機會。

Valentina Gallego甜美的外表配上火辣的身材再加上她那善良的內心，吸引了各國不同的粉絲關注，不少人非常感謝她的付出，紛紛留言「真的好美」、「人美心更美的最佳代表」，但也有網友則開玩笑回應表示，「我是單身狗在流浪中求收養...。」

▲▼Valentina Gallego常常PO出受傷、被拋棄的動物們。（圖／翻攝自IG／@valentinagallegom1）