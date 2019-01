載80kg炸藥衝警校！汽車突爆炸「學生碎成肉塊」9死50傷　建物玻璃噴飛

▲哥倫比亞首都波哥大(Bogotá)一處警察學校發生恐怖爆炸事件。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

哥倫比亞首都波哥大(Bogotá)一處警察學校發生恐怖爆炸事件!一輛載滿80公斤炸藥的汽車衝進校園後隨即爆炸,現場受難學生立即被炸成肉塊,建築物的玻璃也被震碎,周遭都是噴飛過來的建物瓦礫,一片混亂。多輛救護車和救援直升機到達現場,目前已知至少造成9人死亡、50人受傷。

▲畫面上可見,受難學生疑已被炸成肉塊。(圖/翻攝自推特)

哥倫比亞國防部指出,該輛汽車載著80公斤炸藥,開進警察學校後引發爆炸,造成校園內的學生傷亡,目前尚未得知是否為恐怖攻擊,也沒有任何團體聲稱犯案。檢警已經找到一名嫌犯,不過該嫌已經在爆炸中身亡,懷疑是自殺炸彈客,但也許嫌犯另有其人。

哥倫比亞總統杜克(Iván Duque)表示,「這是對我國警方的恐怖攻擊行為!」他說,所有哥倫比亞人都反對恐怖主義,人民會一起團結對抗,「現在哥倫比亞很傷心,但絕對不會屈就暴力。」他下令警方會趕緊把嫌犯調查出來,雖然目前不知道嫌犯是死亡還是逃離現場。

▲哥倫比亞總統杜克(Iván Duque)出面說話。(圖/路透社)

