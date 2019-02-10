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中美新一輪副部級磋商明登場　三大細節耐人尋味

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▲▼中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡浩祥／綜合報導

農曆春節後首個上班日，中、美兩國將在北京迎來新一輪副部級磋商，為14、15日的「中美經貿高級別磋商」預作準備。陸媒就新華社通稿分析點出三大細節，認為美方反映出相當緊迫感，中美經貿磋商已進入關鍵時刻，雙方正全力以赴

本次磋商，美國副貿易代表吉里希（Jeffrey Gerrish）將率團前往北京，與中方工作團隊進行新一輪副部級磋商

就在昨天，新華社發布消息，「中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴2月14日至15日在北京，與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行新一輪中美經貿高級別磋商」。

值得關注的是，新華社通稿指出，「雙方將在不久前華盛頓磋商基礎上，就共同關注問題進一步深入討論。美方工作團隊將於2月11日提前抵京」。

為此，大陸知名政經微信公眾號《牛彈琴》今發表題為「美國人又來談判了，這三個小細節很耐人尋味！」文章，點出新華社通稿上，一些耐人尋味的訊息。

《牛彈琴》指出，首先，「2月11日，正是農曆正月初七，中國春節長假後的第一個工作日。也就是說，中國人剛開始上班，美國人就來談了」。

▲▼劉鶴率領中方代表團抵達白宮艾森豪威爾行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

▲劉鶴日前率領中方代表團抵達白宮艾森豪威爾行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

文章研判，「這至少說明一點，美國人對這次磋商的高度重視，時間不等人，美國人也有一種緊迫感」。

其次，就美方代表團規格，文中指出，美方談判成員包括：美國貿易代表署首席農業談判代表陶德（Gregg Doud）、農業部主管貿易和海外農業事務的次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部國際貿易事務次長卡普蘭（Gilbert Kaplan）。

還有能源部助理部長溫伯格（Steven Winberg）、財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）、白宮國家經濟委員會副主任威廉斯（Clete Willems）。

《牛彈琴》認為，這是一個規格相當高的團隊，來自美國各個部門，包括白宮。

最後，則是美方不斷變化的措辭，《牛彈琴》分析，跟美國人打交道，聽美國人的話，更要看美國人的行動；磋商過程，中國肯定有壓力，從美方的種種表現看，美方壓力也不小，也希望取得突破。

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關鍵字：中美貿易戰,劉鶴,副部級磋商,細節

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