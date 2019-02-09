受中美「川習會」推遲波及　港股開紅盤小跌

▲中美「川習會」推遲，讓港股豬年新春開出的紅盤呈現小跌。（圖／網路翻拍）

記者蔡浩祥／綜合報導

中美「川習會」推遲，讓港股豬年新春開出的紅盤呈現小跌，恆生指數開低走低，盤中一度下跌400點，終場恆指下跌0.16%。港交所行政總裁李小加表示，2019年是一個充滿不確定和動盪的年分，港交所的三年戰略規畫會在2月底出爐，會有清晰的交代和路線圖。

港交所8日舉行開盤儀式，港交所主席史美倫與李小加皆出席與會，受到原訂2月底舉辦的中美「川習會」推遲等負面消息衝擊，港股開盤後，恆生指數立即走跌。

港股開盤不利，盤中最大跌幅達1.53%，終場以27946點收盤，下跌43點，成交額812.7億元。另外，港股的權重股騰訊控股早盤一度下跌2.7%，終場收跌0.5%。

▲原定2月底舉行的「川習會」宣告推遲。（圖／新華社）

不過，除夕上市的貓眼娛樂受中國電影票房春節檔利多影響，上漲0.9%。美圖公司逆市大漲逾18%，領漲科技股，並創上市以來第二大單日漲幅。

回顧過去12年港股農曆年開市紀錄，升跌比率各占一半，其中以2009年的牛年表現最好，當年首個交易日升575點或4.6%；2016年猴年表現最差，猴年首個交易日跌742點或3.9%。