貿易磋商結束後「陸國企遞橄欖枝」　採購至少百萬噸美國大豆

▲劉鶴率領中方代表團與美方貿易磋商。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美高級別貿易磋商1日落幕後，大陸國營企業「中糧集團」次日在官網上宣布，為落實兩國領導人達成的共識，在前期已分批採購數百萬噸的基礎上，近日「又採購了上百萬噸美國大豆」。不過聲明並未透露確切的採購時間和數量。

有外媒引述知情人士說法指稱，中糧集團採購的大豆將於4至7月期間發貨，將在墨西哥灣和西北太平洋地區的港口裝載至貨船上方。不過有市場分析師認為，即使解決貿易爭端，美國對中國的出口也不太可能恢復到以往水平，中方將更多地轉向南美和其他供應國採買。

報導提到，大豆一直是醞釀中美貿易緊張局勢的關鍵因素；自從中國決定終止向美方採購，大豆的價格開始出現下跌。報導還稱，自從北京對美國大豆和其他商品徵收25％的關稅，相關採購已於2018年7月終止，促使美方全年的大豆出口量創下2008年以來的最低水平，出貨量下降一半達到1660萬噸。

值得留意的是，中國是全球最大的大豆進口國，每年平均進口將近上億噸，採買的主要賣家為巴西，之後則是美國。以2017年為例，中國當年進口3170萬噸的美國大豆，占美方出口量將近60%，交易額更是高達122.5億美元，影響十分顯著。

▼中糧集團採購上百萬噸美國大豆。（圖／翻社自中糧集團官網）