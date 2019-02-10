鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

▲鹿港天后宮百年堅持不抽國運籤，背後原因曝光。（圖／鹿港天后宮）



生活中心／彰化報導

彰化鹿港天后宮每年春節初四都會遵循傳統，舉行抽籤儀式，特別的是，抽的是「百業籤」，也就是行業籤，預測今年百業運勢。建廟400年間遲遲不抽國運籤，主委談到背後原因，主要就是「各行各業好，人民生活就好」。8日從40個行業抽出籤詩提供信眾參考，今年運勢最旺的三大行業，分別是進出口、鮮魚及印刷商。

鹿港天后宮每年大年初四，廟方就會向湄洲天上聖母擲筊，抽籤請示當年度各行各業的運勢概況，並公布於殿中提供信眾，作為今年行事參考。今年由「進出口商」拔得頭籌，抽到上上籤，籤詩為「前生結下好姻緣，今日相逢赤線牽，多福多男並多壽，閤門喜慶此為先。」天后宮解籤老師施彥丞說明，此籤意味著有貴人幫助，將有好的發展，延續去年佳績「喜氣洋洋」外，還會更好，財運旺來、名利雙收。

▲鹿港天后宮抽百業籤，今年「最旺3大工作」出爐。（圖／鹿港天后宮）



第二名則是「鮮魚商」，抽到上籤：「官爵巍巍未可量，君恩隆重世無雙，船頭助汝風帆穩，萬里封侯大吉昌。」施彥丞說可能是因為非洲豬瘟等，鮮魚業今年將更受青睞、更發達。第三名則是「印刷商」，抽到中上籤：「臣報君恩子報親，五倫無愧感神明，一帆順境憑君去，災難消除福祿生。」意即今年將走出低潮，運勢越來越好。

至於運勢較差的是「食油商」和「藥種商」，分別抽中「福澤從來未易求」、「與雪霏霏路不通」，意思是可能無法達到順境、需多留心加油，天后宮建議，兩種行業今年可能都要做好品質把關，無論好壞，唯有小心謹慎，便能行大事、心穩事穩。

事實上，建廟已經400年的天后宮，至今都沒有跟進抽國運籤，主委張偉東解釋，以前有皇帝的年代根本沒有宮廟敢抽國運籤，怕被砍頭或關廟，如今民主社會時代，宮廟受言論自由保障，才會出現抽籤儀式；天后宮世代遵循傳統，每年初四就抽百業籤，只要各行各業好，人民生活就好，其實和國運籤概念相同，「抽到運勢好的行業，就去努力，運勢差一點也不要灰心喪志，而是更要加油，這是媽祖給信徒的訓示。」