　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼鹿港天后宮抽百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝。（圖／鹿港天后宮）

▲鹿港天后宮百年堅持不抽國運籤，背後原因曝光。（圖／鹿港天后宮）

生活中心／彰化報導

彰化鹿港天后宮每年春節初四都會遵循傳統，舉行抽籤儀式，特別的是，抽的是「百業籤」，也就是行業籤，預測今年百業運勢。建廟400年間遲遲不抽國運籤，主委談到背後原因，主要就是「各行各業好，人民生活就好」。8日從40個行業抽出籤詩提供信眾參考，今年運勢最旺的三大行業，分別是進出口、鮮魚及印刷商。

鹿港天后宮每年大年初四，廟方就會向湄洲天上聖母擲筊，抽籤請示當年度各行各業的運勢概況，並公布於殿中提供信眾，作為今年行事參考。今年由「進出口商」拔得頭籌，抽到上上籤，籤詩為「前生結下好姻緣，今日相逢赤線牽，多福多男並多壽，閤門喜慶此為先。」天后宮解籤老師施彥丞說明，此籤意味著有貴人幫助，將有好的發展，延續去年佳績「喜氣洋洋」外，還會更好，財運旺來、名利雙收。

▲▼鹿港天后宮抽百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝。（圖／鹿港天后宮）

▲▼鹿港天后宮抽百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝。（圖／鹿港天后宮）

▲▼鹿港天后宮抽百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝。（圖／鹿港天后宮）

▲▼鹿港天后宮抽百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝。（圖／鹿港天后宮）

▲鹿港天后宮抽百業籤，今年「最旺3大工作」出爐。（圖／鹿港天后宮）

第二名則是「鮮魚商」，抽到上籤：「官爵巍巍未可量，君恩隆重世無雙，船頭助汝風帆穩，萬里封侯大吉昌。」施彥丞說可能是因為非洲豬瘟等，鮮魚業今年將更受青睞、更發達。第三名則是「印刷商」，抽到中上籤：「臣報君恩子報親，五倫無愧感神明，一帆順境憑君去，災難消除福祿生。」意即今年將走出低潮，運勢越來越好。

至於運勢較差的是「食油商」和「藥種商」，分別抽中「福澤從來未易求」、「與雪霏霏路不通」，意思是可能無法達到順境、需多留心加油，天后宮建議，兩種行業今年可能都要做好品質把關，無論好壞，唯有小心謹慎，便能行大事、心穩事穩。

事實上，建廟已經400年的天后宮，至今都沒有跟進抽國運籤，主委張偉東解釋，以前有皇帝的年代根本沒有宮廟敢抽國運籤，怕被砍頭或關廟，如今民主社會時代，宮廟受言論自由保障，才會出現抽籤儀式；天后宮世代遵循傳統，每年初四就抽百業籤，只要各行各業好，人民生活就好，其實和國運籤概念相同，「抽到運勢好的行業，就去努力，運勢差一點也不要灰心喪志，而是更要加油，這是媽祖給信徒的訓示。」

▲▼鹿港天后宮抽百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝。（圖／鹿港天后宮）

▲▼鹿港天后宮抽百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝。（圖／鹿港天后宮）

ET快訊
新年戴新錶！韓國瑜笑秀「猜100次也猜不到」　竟是王世堅送的
菸品健康捐被拿去「買花籃、吃尾牙」！監察院糾正財政部
給錢握16歲女手！他「故意割她2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝
國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

關鍵字：鹿港天后宮,天后宮,天上聖母,彰化,百業籤,行業籤,工作,跳槽,國運籤

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

3萬保本獎少2.7萬張！網攤5年前2000刮刮樂「獎金結構」驚呆：我早不玩了

女生幫夾菜都是自己討厭吃的？　苦命爸回：有小孩變雙倍

戴過矯正器才懂！他問牙套人「最後悔吃的食物」　網投這個菇：每吃必噎

嘉義過年人肉團奇景！「喪屍伯姨」包圍垃圾車撲上去拋射　地方媽媽嚇傻

進浣熊咖啡廳口袋要清空！　他不聽話慘被「壞手手」搓破洞

國泰航空勞資陷僵局！機師工會主席請辭：不排除「升級行動」罷工

華航罷工第三天！春節連假最後日16航班取消、2航班延遲

創業要趁早！「3技能+5準則」看懂老闆們怎麼賺大錢

姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

板橋公寓半夜「氣爆」陽台炸爛　5人送醫　1女疑坦承鬧自殺

鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

3萬保本獎少2.7萬張！網攤5年前2000刮刮樂「獎金結構」驚呆：我早不玩了

女生幫夾菜都是自己討厭吃的？　苦命爸回：有小孩變雙倍

戴過矯正器才懂！他問牙套人「最後悔吃的食物」　網投這個菇：每吃必噎

嘉義過年人肉團奇景！「喪屍伯姨」包圍垃圾車撲上去拋射　地方媽媽嚇傻

進浣熊咖啡廳口袋要清空！　他不聽話慘被「壞手手」搓破洞

國泰航空勞資陷僵局！機師工會主席請辭：不排除「升級行動」罷工

華航罷工第三天！春節連假最後日16航班取消、2航班延遲

創業要趁早！「3技能+5準則」看懂老闆們怎麼賺大錢

姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

出過死亡意外5電影！男星遭「螺旋槳奪命」　《死侍2》替身撞車亡

鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

3萬保本獎少2.7萬張！網攤5年前2000刮刮樂「獎金結構」驚呆：我早不玩了

NHK用「那個泳池」做健康節目　網笑：這劇情我看過

女生幫夾菜都是自己討厭吃的？　苦命爸回：有小孩變雙倍

不歡迎新成員！喵大姐見小屁孩狂哈氣　7天後劇情神展開

戴過矯正器才懂！他問牙套人「最後悔吃的食物」　網投這個菇：每吃必噎

嘉義過年人肉團奇景！「喪屍伯姨」包圍垃圾車撲上去拋射　地方媽媽嚇傻

全台第一「搜救犬運輸車」現身新北　愛心菜販208萬捐贈

進浣熊咖啡廳口袋要清空！　他不聽話慘被「壞手手」搓破洞

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

台南男故意割她手2次留疤　奇寶..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

膠著6小時！華航勞資協商仍卡關

小恩恩力挺前妻：有馬妹不是婊子

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

金豬年12生肖財運大公開（上）

金豬年12生肖財運大公開（下）

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

華航機師薪水、休假、工時全曝光..

更多熱門

相關新聞

孫大千要2020總統參選人思考5問題

台南南鯤鯓代天府循例大年初一抽國運籤，未料抽完一輪60甲子籤，均未獲3聖筊，破建廟紀錄。對此，前國民黨立委孫大千要2020總統選手們思考5個問題。

鹿港天后宮抽行業籤不抽國運籤

福興宮國運籤　讓人民先有賺錢

萬分之2　奉天宮連2年同支國運籤

鹿耳門天后宮　大年初四「迎喜神」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

8女星「關美肌」網看傻：OMG

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

撿貝殼放口袋　藏致命章魚險釀悲劇

瑪莎兒子露臉了！粉絲激動「終於看到真面目」

5女星「素顏真面目」現形！網認不出

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面