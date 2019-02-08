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2019鹿耳門天后宮台灣年　大年初四「迎喜神」

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▲2019鹿耳門天后宮台灣年大年初四「迎喜神」，五寶聖舞、三獻禮祭典舞十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019鹿耳門天后宮台灣年大年初四「迎喜神」，五寶聖舞、三獻禮祭典舞十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鹿耳門天后宮台灣年魅力四射，己亥豬年新春期間數萬民眾湧入，欣賞每天各項精采的表演節目及靜態展覽，參訪者也為嶄新的一年，祈求平安與財富；許願牌、賜通寶、求招財金、點燈、過七星平安橋等處都大排長龍，尤其大年初四早上舉辦的「迎喜神」盛典，更是萬頭鑽動，廟裡廟外熱鬧非凡，人氣旺到最高點。

文化季的重頭盛典－迎喜神大典，全部過程分成備禮、駕前禮、啟禮、迎喜神和送媽祖五大階段，於大年初四上午10時隆重豋場，今年堂堂邁入第27個年頭，現場吸引數千人親身體驗這台灣僅有的宗教聖典儀式，尤其「迎喜神」盛典早獲台南市「無形文化資產」認證，更吸引來為數眾多民眾共睹其豐采。

按民間傳說：眾神明於農曆12月24送神日回天庭述職，於大年初四重返人間，因此，大家歡喜齊聚共迎喜神，分享祥瑞喜氣，共霑雨露之神恩！迎喜神大典儀式肅穆威嚴，以明朝古禮為根據，在祭典專家林森澤老師擔任的典儀官指揮下，大典執事人員著傳統古制改良之明式服裝，以禮樂、聖舞恭迎喜神，旗隊、儀衛隊、鳳仙隊、禮官等進退有序，從舊傳統中去蕪存菁，納入新智慧與創意，展現台灣新廟會文化精神，活化台灣節慶祭典，豎立起鹿耳門天后宮的獨特招牌，同時也是參與者一種非凡的體驗和歷練！

今年迎喜神大典由薛芝華任正獻官，吳宗賓為監禮官，陳頎然為奉饌官，林琮諺為讀祝官，祭典專家林森澤擔任典儀官，台南科技大學音樂系教授倪永震任典樂官，校長潘秀妲所帶領的顯宮國小國樂團，負責現場禮樂之演奏；五寶聖舞由藝姿舞集擔綱；三獻禮祭典舞由台南應用科技大學舞蹈系負責編排演出；展立科技王李大同董事長奉請開基媽祖登祭壇。

▲2019鹿耳門天后宮台灣年大年初四「迎喜神」，五寶聖舞、三獻禮祭典舞十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大年初四，晴空萬里、艷陽高照，是個大好天氣，10時正「迎喜神」盛典如時展開，祭典中有鳳仙隊提謝籃由祈年壇上冉冉而下，「鹿耳門媽」御賜春花、翡翠玉蘭餅、長生果，分享喜神降臨人間的喜悅，台上、台下歡樂連連。盛典經備禮、駕前禮、啟禮、三獻禮、撤饌、望燎等禮序，鹿耳門天后宮文化廣場洋溢著一片祥瑞喜氣，歷經1小時餘圓滿結束。

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關鍵字：鹿耳門,天后宮,台灣年,大年初四,迎喜神

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