看到「比例原則」就怕！追拿犯人也要擔心法官　警察辦案綁手綁腳

記者陳雕文／新北報導

面對「鏡頭」（行車紀錄器、手機等）無所不在，有不少員警認為，這些可以幫助佐證，對警方辦案有幫助，但追車，若是有車禍發生，警方可能也會有連帶責任，常會有比例原則的問題，導致某些基層認真執法，另一部分的員警則是卻步的。

▲該不該追車或開槍，一直是基層員警執勤的窘境，深怕嫌疑人受傷，自己則吃不完兜著走。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市三重警分局厚德派出所警員吳洪岳認為，基層的實務工作中，追車隨時都在發生且屬必要的，只是追到什麼程度，「路上巡邏看到闖紅燈等交通違規，不可能是我們叫駕駛人回頭過來給我們盤查取締，肯定是我們追上前後，才會有示意停車的機會」。

吳員補充提到，員警不敢持續追車，是因為法律、司法工作者及社會氛圍，曾有太多不支持警察的案例與故事，警察在評斷是否追緝（車）時，也有太多的風險及後續要顧忌及評估，相對的，犯罪嫌疑人其實也明白這一點，因此問題來了，到底追不追？吳員說，這輛車或這個人有沒有問題？有沒有危險？如果沒有攔到人，如何查察？未有查察，從何查獲？

「過去也不太能隨意追車」資深江姓警員解釋，十幾年前也曾發生過警方追緝犯嫌，最後犯嫌自撞車禍身亡，家屬要求賠償的問題，「但當時資訊沒有那麼發達，證據不足，員警才沒事，追拿嫌犯一定要量力而為，且考慮仔細，不然事後問題很多」。

新北市中和區陳姓資深巡佐說明，「你要追車，必須考量很多可能性，但變數太多，沒人知道那些不服取締或是不願接受盤查的人，是通緝犯或只是闖紅燈心虛才跑，員警會希望能夠將人攔下查清楚，但若是車禍發生，比例原則有時會變成害到基層的關鍵」。

陳員補充，法官、檢察官，都是事後看駕車逃逸的人是否為通緝犯還是普通違規民眾，若是前者，那辦案員警可能還有機會全身而退，若為後者，警方吃不完兜著走」、「法律對於警方執法、比例原則、警界使用的訂定都是概括性陳述，但當事情發生了，法官跟檢察官都事後諸葛，明顯打擊警方士氣」。

資深謝姓警員表示，一般警方追車，會以兩個紅綠燈為限，若還未逮到人，會希望員警回程，透過密錄器追查車牌再行告發。要顧到自身安全，硬追可能會導致自己或嫌犯受傷」。

謝員補充說，然而，要是都不追車，事後開單告發，再傳喚人到案說明，乍看之下好像有保護到員警、用路人、嫌犯的生命財產安全。但是，倘若嫌犯本身是通緝犯，怎麼可能乖乖到案，若是嫌疑人藏毒藏鎗，便有充分的時間藏到其他地方或是轉賣等，這樣的結果真的對社會是好的嗎？

吳洪岳說，某些警員，巡邏時避免麻煩，乾脆划手機打發時間，看到可疑車輛就放掉，最多記車牌就等下班，如果越來越多警察這樣做，那在民眾心中的地位只會更低！守法、乖乖接受臨檢或取締的善良百姓不也就成了冤大頭？

▼警員吳洪岳。（圖／記者陳雕文攝）