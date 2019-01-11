不滿長期被家暴　孝子利剪刺殺父親獲減刑7年半定讞

▲屏東孝子持利剪殺父，獲最高法院輕判定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

屏東男子陳振惟，不滿父親長期對母親家暴，2016年間與父親爭吵後，持利剪殺害父親。一二審均認定陳男犯「殺害直系血親尊親屬」罪，但自首又情堪憫恕，2度減刑後，將他輕判7年6月。陳男認為自己應該構成刑責更輕的「義憤殺人」罪，上訴第三審，但最高法院不採信，11日駁回上訴定讞。

判決指出，陳振惟（29歲）是家中長子，多年以來與母親、弟弟承受父親家暴。案件起因於2016年7月23日，深夜11時許，陳父到陳母經營的羊肉店內，辱罵母親「偷藏錢」、「討客兄」，揚言要離婚且要將母親趕出家門。

隔天凌晨2點多，全家都回家後，父親持續辱罵母親，陳男因而與父親激烈爭吵，並持菸灰缸揮擊父親頭部，之後再以雙手掐住父親脖子，將父親壓制在地。父親不滿，揚言會報復，陳男盛怒拿起桌上的利剪，猛刺父親肩頸多下，父親大量出血，送醫後不治。陳男被依「殺害直系血親尊親屬罪」，提起公訴。

本罪法定刑為死刑或無期徒刑，而一二審法院均認定陳男有罪，但因陳男「自首」又「情堪憫恕」，法院2度減刑，僅判刑7年6月。其中二審高雄高分院認為，陳男長期忍受父親家暴，幫母親操持家計，從未對父親有不當言行，雖然本案手段雖過於猛烈，但起因是目睹疲累不堪的母親，遭父親辱罵，故憤而犯案；而且陳男犯後態度良好，深感愧疚，確有深刻悔意，因此二審維持一審刑度。

二審判決後，陳男認為自己應符合刑度更輕的「義憤殺人」罪，上訴第三審，但最高法院不採信，11日駁回上訴定讞。

