　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

為友出氣參與圍毆踹兩腳對方竟死　欲賠30萬判9年定讞

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲最高法院將圍毆人的江姓男子，判刑9年定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義一名鋼管女郎懷疑遭一名男子迷姦，2015年5月糾眾圍毆男子，男子最後只穿內褲、滿身血被丟棄河堤邊，送醫不治。檢方起訴13名參與圍毆的被告，眾人最後均被依「傷害致死罪」判刑9年到1年半不等的刑期。遭判9年的江姓男子，認為自己當時只踹了幾腳，不應被重判，再加上願意賠償30萬元，因此提出更審，但最高法院不採信，駁回上訴定讞。

判決指出，嘉義葉姓鋼管女郎（28歲）懷疑接受死者江姓男子（54歲）邀約，投宿汽車賓館時遭迷姦；但2015年5月14日江男再邀約她投宿嘉義市某汽車旅館。葉女不滿，將迷姦之事告訴蘇姓友人等4人。眾人義氣填膺，再邀約江惠生（21歲）等9名友人，分乘5輛車至汽車賓館外等待。

當晚葉女假意配合進入汽車旅館，趁死者開門之際，眾人一擁而上，持鋁棒、玻璃瓶、徒手或腳踢圍毆，再強押死者到民雄鄉大崎村大崎抽水站旁防汎道路繼續毆打，致死者左側大腦挫傷性硬腦膜下出血、肋骨閉鎖性骨折併血胸、前額開放性傷口等傷害。葉女等人離開後，江男直到路過民眾發現才報警，送醫不治。檢警追查後，對葉女、江惠生等13人提起公訴。其中葉女等12人，因賠償死者家屬，最後均被依「傷害致死罪」判刑7年6月到1年半不等刑期，還有多人獲得緩刑；僅被告江惠生因未賠償家屬，二審仍重判9年。

案經上訴第三審，葉女等12人部分在2017年11月底，遭最高法院駁回定讞，另外江惠生部分則發回更審。更審由台南高分院進行，江男辯稱，當時只踹了兩腳，然後由葉女對死者質問，他就停止毆打，並未有致對方於死的故意；另外他願意賠償30萬元，但須給他時間籌錢。台南高分院給了江男6個多月的時間籌措，但江男仍無法籌出。最後台南高分院認為江男參與本件鬥毆，與葉女等人為「傷害致死罪」的共同正犯關係，不可卸責；再加上江男並無和解意圖，台南高分院駁回上訴，仍維持他9年的刑度。案經上訴最高法院，最高法院4日駁回上訴定讞。
 

ET快訊
1/19補班初四她傻眼「不是本來就放假？」　網驚：原來只放4
來台5天胖4kg！港女怨「夜市太好吃」每晚噴2000沒錢回家
大飛暗戀楊晨熙10多年「是她粉絲」　終於娶偶像故事甜炸
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：法律,人權,義氣,刑責,檢察官,助拳,最高法院,三審,重判,圍毆,鋼管女郎

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

「義氣」！到場不打人就沒事？法界：不出手也有刑責

糾眾打死迷姦男「丟跳蛋警告」　鋼管女郎被判刑6年

為友出氣參與圍毆踹兩腳對方竟死　欲賠30萬判9年定讞

除夕夜燒死6至親！翁仁賢嗆法官拒絕起立「你不夠格」

吳景欽／未受交互詰問的機關鑑定該被取代嗎

馬英九洩密案二審有罪撤銷發回　將決戰高院更審

沈柏亘／外國人在台工作權益差很大　白領是人才，藍領人權呢

孫道存服刑1年3月　上銬出庭沙啞應訊

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

為友出氣參與圍毆踹兩腳對方竟死　欲賠30萬判9年定讞

除夕夜燒死6至親！翁仁賢嗆法官拒絕起立「你不夠格」

吳景欽／未受交互詰問的機關鑑定該被取代嗎

馬英九洩密案二審有罪撤銷發回　將決戰高院更審

沈柏亘／外國人在台工作權益差很大　白領是人才，藍領人權呢

孫道存服刑1年3月　上銬出庭沙啞應訊

電信商推0元月租新方案　這5族群最適合

金曲最佳原住民語演唱彭水光　登錄屏東傳統表演藝術保存者

20年最大血荒！台大公告要醫護「血省著用」　仁醫：第一次看到

2019台灣燈會在屏東　東港警志工講習展熱情

濃霧罩苗栗市拾荒老人過馬路　遭工程車「撞飛十多公尺亡」

專訪／府院黨得「分工」避免被淘汰　鄭文燦：總統決策要更鮮明

恐怖！２宵小闖空門看到美艷母女　先綑綁再猥褻6小時還強拍裸照

舞池變火海！夜店跨年持仙女棒倒數灑紙巾　網酸「跨完直接普渡」

絕命終結站！貨車失控大批巨木滾落　騎士率先逃跑...死的卻是他

馬刺主場致謝畫面「雷納德超小」　可愛投入波波懷裡微笑

法律熱門新聞

沈柏亘／外國人在台工作權益差很..

龍潭縱火案　翁仁賢嗆法官不夠格

助拳踹兩腳對方竟死　判9年定讞

孫道存服刑1年3月　沙啞出庭

馬英九洩密二審有罪　撤銷發回

蔡東利／你追的劇，合法嗎？

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

蘇南／都更修法保障你的居住權嗎

吳景欽／機關鑑定該被取代嗎

騎單車酒測超標　法界：罰300..

龍建宇／工讀生不是人？

尤美女／憲法訴訟守護人權

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

更多熱門

相關新聞

龍潭縱火案　翁仁賢嗆法官不夠格

桃園市男子翁仁賢，2016年除夕夜當晚，趁著全家吃團圓飯時，縱火燒死父母在內的6名至親，一二審均遭判死刑，案經撤銷發回更審。高院3日再度開庭，翁仁賢先前在庭上與受命法官曾德水多次嗆聲，這次開庭時，他拒絕起立，嗆法官「你不夠格」，賴坐在地上1分鐘。對法官詢問也全都閉眼不答。

吳景欽／機關鑑定該被取代嗎

馬英九洩密二審有罪　撤銷發回

沈柏亘／外國人在台工作權益差很大

孫道存服刑1年3月　沙啞出庭

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

他存股10年　累積千萬本金

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

周杰倫為何不曝光小孩？夫妻共識超有愛

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

熊熊忍遭偷吃6年　目睹小三躺床

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面