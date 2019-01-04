為友出氣參與圍毆踹兩腳對方竟死　欲賠30萬判9年定讞

▲最高法院將圍毆人的江姓男子，判刑9年定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義一名鋼管女郎懷疑遭一名男子迷姦，2015年5月糾眾圍毆男子，男子最後只穿內褲、滿身血被丟棄河堤邊，送醫不治。檢方起訴13名參與圍毆的被告，眾人最後均被依「傷害致死罪」判刑9年到1年半不等的刑期。遭判9年的江姓男子，認為自己當時只踹了幾腳，不應被重判，再加上願意賠償30萬元，因此提出更審，但最高法院不採信，駁回上訴定讞。

判決指出，嘉義葉姓鋼管女郎（28歲）懷疑接受死者江姓男子（54歲）邀約，投宿汽車賓館時遭迷姦；但2015年5月14日江男再邀約她投宿嘉義市某汽車旅館。葉女不滿，將迷姦之事告訴蘇姓友人等4人。眾人義氣填膺，再邀約江惠生（21歲）等9名友人，分乘5輛車至汽車賓館外等待。

當晚葉女假意配合進入汽車旅館，趁死者開門之際，眾人一擁而上，持鋁棒、玻璃瓶、徒手或腳踢圍毆，再強押死者到民雄鄉大崎村大崎抽水站旁防汎道路繼續毆打，致死者左側大腦挫傷性硬腦膜下出血、肋骨閉鎖性骨折併血胸、前額開放性傷口等傷害。葉女等人離開後，江男直到路過民眾發現才報警，送醫不治。檢警追查後，對葉女、江惠生等13人提起公訴。其中葉女等12人，因賠償死者家屬，最後均被依「傷害致死罪」判刑7年6月到1年半不等刑期，還有多人獲得緩刑；僅被告江惠生因未賠償家屬，二審仍重判9年。

案經上訴第三審，葉女等12人部分在2017年11月底，遭最高法院駁回定讞，另外江惠生部分則發回更審。更審由台南高分院進行，江男辯稱，當時只踹了兩腳，然後由葉女對死者質問，他就停止毆打，並未有致對方於死的故意；另外他願意賠償30萬元，但須給他時間籌錢。台南高分院給了江男6個多月的時間籌措，但江男仍無法籌出。最後台南高分院認為江男參與本件鬥毆，與葉女等人為「傷害致死罪」的共同正犯關係，不可卸責；再加上江男並無和解意圖，台南高分院駁回上訴，仍維持他9年的刑度。案經上訴最高法院，最高法院4日駁回上訴定讞。

