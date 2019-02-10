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產婦開3cm崩潰打不了無痛　麻醉醫師卡開刀房：只能說抱歉

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▲（圖／邱姓麻醉專科醫師授權使用，請勿任意翻攝）

▲邱醫師特別跳出來幫同行澄清一些事。（圖／邱姓麻醉專科醫師授權使用，請勿任意翻攝）

生活中心／綜合報導

一名媽媽近日PO文指出，陣痛開3公分時，遲遲等不到麻醉醫師來打減痛，因為對方正在支援緊急開刀，子宮頸開5公分時醫生才來，但已經來不及打了，最後在「很慘的那種痛」之下分娩。貼文一PO出，有許多「過來人」都表示有過類似的經驗。過，一名邱姓麻醉專科醫師看到後，則發文替同行澄清；他指出「所謂的減痛分娩（無痛分娩），是在硬脊膜外面埋入管子，從管子加一些局部麻醉藥物，阻斷一些疼痛的感覺神經，但不可以影響到運動神經，不然會造成無法用力」。

邱醫師表示，減痛會延長第一產程的時間，但不太會影響第二產程；換句話說，如果在3cm以前打，有可能會造成產程遲滯（prolong labor），而害產婦必須吃全餐。至於5cm後能不能打則是見仁見智，因為減痛分娩打上後，至少要20至30分鐘才會發生作用，但產婦有可能在這段時間內就生了，「我就被產婦哭爸過很多次，說要退錢…」。

邱醫師指出，為了避免類似的狀況發生，他都會跟產婦說清楚講明白，「身為一個專業的麻醉醫師還身兼三寶爸，我清楚知道女人生孩子有多痛，所以能力範圍內我也很願意提供產婦能夠減緩疼痛的方式」。另外，他也解釋，當開刀房裡有手術，因此耽誤到打減痛時，真的只能說抱歉，「當醫院經營者礙於成本考量，只有一個麻醉醫師的時候，我們只好以刀房病人優先。刀房裡的病人是來救命的，沒有我他可能會死」。

▲（圖／免費圖庫Pixabay）

▲邱醫師表示，如果剛好遇到開刀房需要支援，真的只能跟產婦說抱歉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

最後他也呼籲大家，「請叫我麻醉醫師，就像你不會叫骨科醫師為接骨師，或是叫婦產科醫師為產婆一樣」。所謂的麻醉師，其實是一群跑江湖護理師，他們並沒有合法替病人獨立執行麻醉的資格與能力，「如果您有接受麻醉的需求，請詢問來替您麻醉的醫師，是否為麻醉專科醫師，專科編號幾號！」

許多人看了這篇「麻醉醫師告白」後，都紛紛留言表示，「看來我第一胎是太早打了才會全餐～這文章真是受益匪淺！」、「對我而言，無痛分娩是女人生孩子史上最偉大的發明，真的非常感謝麻醉科醫師以及婦產科醫師，以及無痛分娩發明者」、「寫得真好，麻醉醫師您辛苦了」。

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關鍵字：無痛分娩,減痛分娩,麻醉醫師

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