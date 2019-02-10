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陸國產新型雷達研製成功　看敵人動向「如現場直播」

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▲太赫茲合成孔徑成像雷達可穿越霧霾。（圖／翻攝自環球網）

▲太赫茲合成孔徑成像雷達可穿越霧霾。（圖／翻攝自環球網）

軍武中心／綜合報導

大陸國產「太赫茲合成孔徑成像雷達」近日試飛成功，獲取不少組地面高清晰度圖片，能彌補光學、紅外、傳統雷達等對慢速動目標探測的不足，大大提高合成孔徑雷達圖像可判讀性。此外，該雷達也讓作戰飛機又增加一雙「銳利的鷹眼」，為複雜環境下運動目標探測應用，奠定良好技術基礎。

綜合陸媒報導，第一部「太赫茲合成孔徑成像雷達」為大陸航天科工二院所研製，其在2018年底進行了飛行試驗，能夠穿透煙霧、雨雪等，甚至可以探測地下目標，讓大陸國產作戰飛機和無人機，新增一種對地探測利器。

▲太赫茲視頻合成孔徑雷達，就是太赫茲雷達與合成孔徑雷達的綜合體。（圖／翻攝自每日頭條）

 

▲太赫茲視頻合成孔徑雷達，就是太赫茲雷達與合成孔徑雷達的綜合體。（圖／翻攝自每日頭條）

報導提到，合成孔徑雷達（SAR）是一種主動式的對地觀測系統，可安裝在飛機、衛星、宇宙飛船等飛行平台上，全天時、全天候對地實施觀測。SAR系統在災害監測、環境監測、海洋監測、資源勘查、農作物估產、測繪等方面具有獨特優勢，可發揮其他遙感手段難以發揮的作用，因而越來越受到世界各國的重視。

引導該項目的23所機載雷達副總設計師李軍受訪時透露，相對傳統低波段的成像雷達，太赫茲雷達成像系統的解析度更高、成像時間更短，可實現類似光學攝影的影像成像效果，尤其對地面慢速移動類目標的探測識別能力，具有極大的提升。

▲太赫茲雷達系統概念圖。（圖／翻攝自射頻與光子訊息處理研究中心網站）

▲太赫茲雷達系統概念圖。（圖／翻攝自射頻與光子訊息處理研究中心網站）

一般雷達在惡劣天氣下，必須多次成像才能採集到圖像，而合成孔徑雷達則是一種全天候高解析度成像雷達，它利用雷達與目標的相對運動，把尺寸較小的真實天線孔徑用數據處理的方法，合成為較大的等效天線孔徑。此外，合成孔徑雷達也能夠在一定程度上穿透掩蓋物，識別偽裝和隱蔽目標。

目前先進國家軍隊，特別是美軍，已將合成孔徑雷達廣泛裝備在軍用飛機上，如U-2和SR-71偵察機、F-15戰鬥機、B-2轟炸機等。大陸的合成孔徑雷達研製工作從20世紀70年代中期開始起步，目前已進入實際應用階段，在國土測繪，資源普查、搶險救災等領域發揮了重要作用。此外，它還可以用於精確探測上，例如識別偽裝、路邊炸彈等，進一步提高偵察和機動作戰能力。

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