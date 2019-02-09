輔大神父張宇恭享壽94歲　願當「大體老師」上完最後一堂課





▲輔大神父張宇恭。 （圖／翻攝自張宇恭神父，我來看您了粉專）

生活中心／綜合報導

前輔仁大學副校長張宇恭神父8日上午9時在輔大神學院頤福園過世，享壽94歲，他曾任輔仁大學副校長、管理學院院長、商學院院長，也是前行政院長林全的恩師。輔仁大學表示，張宇恭遺願將捐出大體，為輔大醫學院及全校師生上最後一堂無聲的課後再火化，12日9時開始接受上香、祈禱。

據了解，張宇恭近年罹患帕金森症，行動、言語出現障礙，身體狀況不佳。輔仁大學職員表示，雖然知道遲早有這一天，但是還是很難面對，「每次去看神父，都很不捨神智清楚的他，困在無法自主的肉軀內，眼見他從行動、語言⋯⋯一點一點的放下，甚至放棄睜眼。」

輔仁大學表示，張宇恭為商學院、管理學院培育無數優秀人才，積極爭取獎學金以助學子出國進修，神父無私的栽培影響深遠，他將捐出大體，為輔大醫學院及全校師生上最後一堂無聲的課後再火化，靈堂將設在醫學院四樓MD481祈禱室， 12日9時開始接受上香、祈禱。

資料顯示，張宇恭1925年11月11日在安徽省蕪湖出生，33歲獲西班牙Deusto大學工商經濟學碩士學位，並在西班牙加入天主教耶穌會，45歲取得美國Santa Clara大學企管碩士學位，隔年起至63歲於輔仁大學擔任商學院、管理學院院長，直至65歲轉任教工作，70歲才退休。

林全與張宇恭兩師生關係超好，曾在擔任閣揆期間，在行政院頁面介紹神父會拿玩具水槍噴水，叫醒包含他在內的賴床學生，據了解，張宇恭是林全的個體經濟學老師，同時也扮演宿舍的輔導老師，兩人還一起成立同舟共濟服務社團，更幫他安排在國貿系兼課，直到他出國修讀博士學位。

▲林全在最感謝的師長的部分，寫上了輔仁大學的張宇恭神父。（圖／翻攝自行政院官網）