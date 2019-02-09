紫南宮拜完刮中100萬！年初五「迎財神」湧大批信眾　上萬人求發財金

▲信眾們將紫南宮擠的水洩不通。（圖／記者洪聖壹拍攝）

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南投竹山紫南宮香火鼎盛，每逢過年期間，全台各地會擁入數萬名信眾前來跟土地公、土地婆借發財金；許多民眾在初一特別到廟裡求錢母，今（9）日是大年初五迎財神，紫南宮更是湧入大批信眾，希望能求得好財運。廟方估計，過年期間每天都有15萬人次，借、還錢的人也約有1.5萬人次，相當熱鬧。

本站日前曾報導《第一個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢尖叫 雲林超狂彩券行同天再被刮出100萬》，據悉，同天下午有3、4名年輕女子到店裡試手氣，最後刮中100萬，幾人向店員透露，有先到紫南宮拜拜，求神保祐能中「旅遊基金」，也影響許多人想到紫南宮求財。

今日是大年初五迎財神，紫南宮就擠進諸多信眾，不管是拿香參拜土地公，或是在外頭摸金雞，每個人都希望今年能發大財。廟方透露，過年期間每天都有15萬人次參拜，借還發財金的部門也相當熱門，一日約是1萬5人次，今年出一至初五就借出2千多萬，還錢則是3千多萬。

廟方也說，以往求發財金的人，多是做生意的店家，也有年紀較大的信眾；近年越來越多年輕人、國外遊客。廟方預估，這波求財潮可能會一路熱門到元宵節，總人數有望破百萬，今年信眾的還願金更預計創新高。

若不想參與過年人擠人的盛況，紫南宮在元月至3月期間也有捐血、捐發票送錢母的活動，例如3月10日早上9點，民眾只要準備2019年1、2、3月的有效發票10張，就可以拿到豬年銀色錢母一枚，發票會全數捐給華山基金會，據說做公益送的錢母特別有效。此外，1月和2月期間，紫南宮也有安排數天捐血送豬年錢母的活動，只要捲起袖子捐血助人，就能入手發財錢母！