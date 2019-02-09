高雄「鴨肉珍」兄弟分家　哥哥告弟弟拿回起家厝所有權

▲高雄知名小吃店「鴨肉珍」爆發兄弟爭產，吳登珍和吳龍男各自在起家厝外張掛遷移布條 。（圖／記者宋德威攝）

地方中心／高雄報導

高雄知名小吃攤「鴨肉珍」爆發兄弟分家爭產，鴨肉珍創辦人老三吳登珍，為了拿回登記在四弟吳龍男名下的新樂街「起家厝」，上法院對簿公堂，一審原判兄弟分家時已經講好老店舖分給四弟吳龍男，但二審認為，「鴨肉珍」是吳登珍獨自經營，當初房產只是借名登記在四弟名下，改判房子應還給吳登珍。

「鴨肉珍」位於高雄市鹽埕區新樂街上，現年82歲的吳登珍從1955年開始擺推車賣陽春麵，當兵後，把麵攤讓給現已過世的二哥吳登有經營，1950年，吳登珍退伍後，改在麵攤旁賣鴨肉、冬粉，因為生意好，四弟吳龍男也開始到攤子上幫忙。

兄弟合夥做小吃在地方上傳為美談，1998年首度登上媒體時，還是個「沒有招牌有口碑」的無名麵攤，可是吳登珍在2016年發現，四弟的兒子疑似侵吞客人買鴨肉的錢，兄弟因此鬧翻，新樂街老店舖外至今掛著兩張大布條，紅色的是吳登珍掛的「鴨肉珍遷移到五福四路」，黃色的是吳龍男寫的「兄弟分家『鴨肉本』遷移到富野路」。

雙方除了各自擺攤做生意，也為了爭老店舖而上法院。

▲ 老三吳登珍創立的「鴨肉珍」現在搬到五福四路，客人絡繹不絕 。（圖／記者宋德威攝）

吳登珍指出，新樂街房地是他在1972年向前屋主林張冬瓜購買，當時因母親交代他要照顧弟弟，他才借名登記給吳龍男，吳登珍還強調，攤子一直沒有招牌、商號，因為他是老闆，大家習慣了用他名字中的「珍」來稱呼攤子叫「鴨肉珍」，且店內生財器具到壓枝採購，甚至房屋稅、營業稅都是他去處理包辦的，現在希望能把房子登記回自己名下。



但吳龍男否認表示，他們兄弟間是合夥關係，房子登記在他名下，就是因為合夥關係的利益分配，家人也曾出庭作證，稱當初兄弟分家時，已經約定房地登記在誰名下，就是誰的，一審法院因此判吳登珍敗訴。

但高雄高分院二審認為，吳龍男有家要養，卻一方面聲稱是「鴨肉珍」合夥人，沒有支薪，一方面又說家裡有開銷的話，會從鴨肉攤拿錢，說法矛盾；而店內事務全部由吳登珍一人包辦，與一般合夥關係不同，因此認定吳登珍獨資購買房產，借名登記在地地名下，並雇用弟弟在店內幫忙的說法較為合理，改判吳登珍勝訴，四弟吳龍男應把房產登記回給吳登珍。本案上訴最高法院審理中。

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