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11日→15日！時代力量黨主席選舉延期　邱顯智呼聲最高

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▲時代力量前立委參選人、律師邱顯智。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲邱顯智獲得決策委員選舉中最高票。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

政治中心／綜合報導

日前時代力量黨主席黃國昌宣布卸下黨務，並退出黨職選舉。時代力量決策委員、黨主席選舉於近日開跑，原定11日召開決策委員會第一次會議，選出新任黨主席人員；然而9日卻突然宣布，因決策委員們行程有衝突，經討論後決定延至15日中午12時30分，開會選出新任黨主席。

時代力量1月中完成黨員大會，取消已運作兩屆的由主席團推舉執行黨主席的制度。面對黃國昌辭去黨主席，依照新黨章，將先舉辦第二屆的決策委員選舉，由黨員直選選出15位決策委員，再召開決策委員會，以互推方式決定黨主席。

建黨3年的時代力量，過去二屆採主席團制度，由黨員投票選出7名主席團成員，由這7人推選出一位「執行黨主席」。今年因應《政黨法》修法要求政黨完成法人化程序，時代力量也應內政部要求修正黨章，經黨員大會決議後，取消主席團制度，改透過直選方式選出15名決策委員，由15人的決策委員會透過互推的方式，共同推出1位黨主席。

而這15名決策委員名單也於2日揭曉，獲得最高票的是新竹縣黨部主委邱顯智，其他依得票數排列，分別是：林昶佐、洪慈庸、柯一正、林于凱、高潞．以用、陳惠敏、李柏毅、陳薇仲、林亮君、陳志明、曾玟學、徐永明、林易瑩、蕭新晟，候補決策委員為曾威凱、李少彣、吳韋達，總共有1167人投票，投票率48.22%。

原定11日推選出新任黨主席，時力黨中央卻在9日通知，因決策委員們行程有衝突，經討論後決定延至15日中午12時30分開會選出新任黨主席，並舉行會後記者會。

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關鍵字：時代力量,黨主席,時力,邱顯智

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