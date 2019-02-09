AI世代來臨！　行政院：推動跨部會線上學習

▲AI世代來臨。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

行政院今（9）日表示，因應AI世代來臨，已跨部會推動線上學習平台與資源，民眾除可透過實體AI課程學習，也可運用教育部、科技部等網站提升AI技能。透過跨部會整合及推動「台灣AI行動計畫」，盼將我國打造成全球AI人才重鎮。

行政院表示，春節期間，民眾可多利用教育部「台灣人工智慧教育平台」、科技部「AI數位學習平台」、經濟部「DIGI+Talent數位網路學院」等線上學習資源；上述平台列有課程地圖，可按圖索驥找到適合自己的教學資源。

行政院指出，許多行業未來將運用多元的智慧化科技以提升企業競爭力，擁有跨領域思維與創新科技的工作能力已成為未來職涯發展的致勝關鍵。根據中央研究院的「AI人才概況調查」結果顯示，台灣人工智慧學校2,700位結業校友中，經過AI的訓練，有15%找到新工作；另有4%的校友選擇自行創業。

行政院表示，政府去（107）年6月開始推動「台灣AI行動計畫」，其中「AI人才」包括育才、留才及攬才三面向，針對高階人才、產業人士與新創、國中小學生等不同族群，設計適才的培育機制，不僅吸引Microsoft、Google在台成立AI研發中心。

行政院進一步表示，AI高階人才方面，科技部已設立台、成、清及交4個AI創新研究中心，主題涵蓋AI核心技術、智慧製造、智慧服務及生技醫療，並鏈結國際大廠進行跨域合作。另針對產業與新創團隊方面，經濟部啟動「產業出題x人才解題」機制，廣徵題目、業師、及解題團隊加入。目前合格解題題庫已有53題，並有69名業師、23個解題團隊加入。 行政院指出，針對國中小學生方面，教育部規劃於今（108）年度進行前置籌備，109學年度正式將AI課程納基礎教育課程規劃；預計於今年5月完成發展高中、國中、國小的AI教材與教案示範例。