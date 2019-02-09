年後重新出發「經費拮据省著花」高雄市長韓國瑜的成功策略

▲三個月內創造全台「韓流」，看這位高雄市長的選戰之路。（圖／時報出版提供）



作者：韓國瑜

摘自：時報出版《 跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》



精選書摘

韓國瑜讀研究所時，白天上課，晚上在中國時報大陸室擔任研究員。不滿一年，就決定參選台北縣議員。他對政治懷抱高度興趣，包括大四改修國際關係、考進政大東亞所、當市議員助理，都是伏筆。沒有人跟他接頭、沒有人勸進他，韓國瑜抱持對政治的狂熱，蓄足了火力，一頭衝進戰場。選舉要花錢，他沒有錢，勉強找了幾個好朋友，湊了九十萬元，就這麼開始打選戰。

他在眷村旁租了個矮房子，當競選總部；在參選立委落選人的競選總部，拆掉不要的日光燈和綵球、把剩下的礦泉水搬回去；再把綵球上原先「祝賀某某人當選」的黑字塗掉，重新寫上「張三贈送」、「李四恭賀」、「英雄出少年」等字眼，還特別選用紅色墨汁，為自己壯聲勢。

一九八九年底，省、市議員選舉，陳學聖當選台北市議員。他與韓國瑜都未獲國民黨提名，自行參選，經費相當拮据。陳學聖一選完，就把先前用過的二手麵包車、桌子、燈光、音響，連同班底，通通移交給韓國瑜。等交到他手上，都已經變成三手的。韓國瑜勝選當晚，跟七個競選夥伴低頭吃泡麵，也是陳學聖送來的。這就是為什麼，陳學聖二○一八年參選桃園市長，韓國瑜非得在百忙之中到桃園與他合體的原因。

有一個競選花招，為韓國瑜所首創。時至今日依然有人採用，就是：他在沒有人脈、缺乏組織的情形下，每天一大早六點鐘，跑到中和各個橋頭站崗，向選民揮手，風雨無阻。如此另類的競選方式，當時轟動了全中和。連公車司機行經橋頭，看見他像個瘋子一樣在那裡揮手，都感覺不可思議。韓國瑜湊來的九十萬元，只在文宣上花了七十多萬元，其餘都靠土法煉鋼。

這種拮据狀態，一直持續到他擔任議員初期。在中國時報上班的李佳芬，每個月還得拿出半薪幫他付助理費。每到議會發薪水的時候，韓國瑜絕對在第一天就把錢領出來。他在一九九○年三月一日就職，同屆議員還包括：吳善九、江惠貞等人。他們合組了一個次級團體─「問政公道會」，經常聯合質詢，砲火四射，磨刀霍霍對向民進黨縣長尤清。

一九九二年五月十一日，中和市中山路上的自強保齡球館凌晨發生大火，總計奪走二十條人命，為台北縣二十年來傷亡最為慘重的一次火災。雖然警消人員在第一時間趕到，卻因為巷道窄小，並停滿機車，所以當消防車好不容易進入火場時，現場早已陷入一片火海。

事後檢討，由於保齡球館裝潢多採易燃材質，整棟建築物又被鐵板封死，室內通道又集於一處，只有「巷仔內」的員工和施工中的人員，得以順利從機房後面的安全門逃脫，其他消費者則命喪火窟。針對這起事件，韓國瑜在議場上砲聲隆隆。

韓國瑜：工務局管工務局、建設局管建設局、警察局管警察局，沒有一個單位要負責，這簡直不可思議！

尤清：我有責任一定一肩挑，但是不是今天拍胸膛就可以解決。我很願意一一追求法律責任，我，假如有責任，一樣負責。

★本圖、文經時報出版授權，摘自《 跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生 》





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