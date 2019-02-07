泳壇「網紅」的高潮與低潮 下半身差點殘廢

▲李詹瑩現在專心投入運動教學工作。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

曾在全中運連拿100及200公尺蛙式全國紀錄保持人李詹瑩，在最輝煌的時候，卻因為椎間盤突出讓她游泳生涯中斷，加上在台大唸書時課業壓力沈重，導致顏面神經失調，體重暴增而鬱悶。直到赴美遊學才讓她找回運動樂趣，如今浴火重生充滿能量，重新有了自信與拚勁。

▲李詹瑩接受訪問談及人生低潮如何度過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

李詹瑩說，小學時看到哥哥游泳覺得很帥，就加入學校游泳隊接受訓練。升上高中參加全國運動比賽，拿下蛙式冠軍也破了全國紀錄，因為如此，對自己格外要求。每天清晨4點起床練習，上完課後繼續做重量訓練，最後再利用空擋練游泳。如此高強度訓練，卻怎麼也沒想到，會在參加比賽前，發生腰椎間盤突出的狀況，讓她不得不放棄比賽，付出慘痛代價。李詹瑩難過地說：「當時沒辦法彎腰，以為下半身就此殘廢了。」

厄運還沒完。大學考上台大，課業壓力卻讓李詹瑩顏面神經失調，偏偏這時她的母親生重病住院開刀，李詹瑩整個人崩潰，課業加上擔心媽媽身體，根本無心再運動，長久折騰下來身心俱疲，飲食也沒有節制，原本結實苗條身材很快就快速「崩壞」。

▲李詹瑩曾經歷過人生低潮期，靠著毅力走出來，也讓自己身體狀況變好。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

不想看到自己如此墮落，索性休學到美國遊學1年，在那裡認識更多運動同好，也透過相互交流，學習到更多健康知識，看到那麼多人熱愛戶外活動，真心覺得自己的身體狀況也有機會變好，不僅如此，社交也廣闊不少，成了游泳之外得到最大的收穫，同時也找回自己真正想要的人生目標，成了她生命轉捩點。

回到台灣李詹瑩彷彿重獲新生，努力完成學業，畢業後投入職場打拚，在忙碌之餘，仍每天固定抽出時間運動，慢慢恢復優美體態，不但氣色變好，工作也有顯著的效率。

如今，李詹瑩辭去工作，專心投入運動教學工作，重返運動場。外型甜美加上比賽成績優異，獲得不少廠商青睞，說她是運動界的「網美」當之無塊！她也希望用自己的影響力，帶給民眾正確的運動觀念和正向的人生「讓大家都能有更多的正能量。」

▲李詹瑩曾是破全國紀錄游泳國手。（圖／記者黃彥傑翻攝）

李詹瑩小檔案

年齡：26歲

身高╱體重：170公分╱52公斤

學歷：台大工商管理系畢

運動賽事資歷：

．2009年全國總統盃分齡游泳賽100、200公尺蛙式2金（破全國紀錄）

．2009、2010年全中運女子蛙式200公尺金牌

．2010年全中運4金1銀

．2016年Challenge Taiwan 51.5女子分齡組金牌

▲李詹瑩現在不只游泳也接觸多項運動。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲李詹瑩因為運動，讓他保持好身材。（圖／記者黃彥傑翻攝）