給錢讓你「關閉臉書」1年！　實驗：一般人超過3萬才心動

▲ 社群媒體和網路改變了人們的生活方式，還有我們與朋友和家人保持聯繫的管道。（圖／達志影像／美聯社）



生活中心／綜合報導

給你多少錢會讓你願意關閉臉書？3位經濟學家和1位社群媒體研究人員想要知道臉書對用戶有多大的價值，而不是市場價值，於是詢問人們願意以多少錢交換關閉臉書，時間短自1天、長至1年。結果指出，臉書用戶平均需要超過1000美元（超過新台幣3萬元）才能停用帳戶一年。

「社群媒體和網路改變了我們的生活方式，還有我們與朋友和家人保持聯繫的方式，但很難找到網路使我們更富裕、在工作中更有成效的證據。 我們知道人們必須從臉書獲得巨大價值，否則他們每天不會在網站花上數百萬小時」，美國經濟學教授科里根（Jay Corrigan）說。

當臉書這個平台是免費的情況下，該如何衡量它的價值？研究團隊一共進行3次「拍賣」，包括兩個大學生樣本，一個社區樣本以及一個網路樣本。 贏家證明他們的帳號在規定的時間內被停用後，就能獲得報酬。

▼ 有受試者完全拒絕競標，顯示停用臉書對一些人來說是不太可能的事。（圖／pixabay）



第一場拍賣中邀請122名學生，停用臉書1天的平均出價為4.17美元（約新台幣128元）、3天為13.89美元（約新台幣425元）、一個星期則是37美元（約新台幣1133元）。 研究人員用這些數據估計1年則是1511美元至1908美元（約新台幣4萬6258元至5萬8412元）。

在第二場拍賣中請來另一地區的133名學生與138名成年人。 在學生組中停用臉書一年的平均出價為2076美元（約新台幣6萬3555元），成人組的平均出價則是1139美元（約新台幣3萬4869元）。第三場拍賣則邀請平均年齡33歲的931名成年人，他們一年的平均出價為1921美元（約新台幣5萬8809元）。

美國密西根州立大學和凱尼恩學院（Kenyon College）共組的研究團隊指出，受試者有金錢誘因，因此有動力認真考慮要在一段時間內關閉賬戶的補償，也會確實喊價。雖然實驗結果不能代表所有臉書用戶，但團隊發現，學生群體在臉書上的價值高於成人，甚至有人完全拒絕競標，這顯示停用臉書對一些人來說是不太可能的事。此次研究發表於科學期刊《PLOS ONE》上。