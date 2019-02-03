打破原則！從沒用過臉書的教長潘文忠　首PO自拍影片：「有點拍謝」

▲潘文忠打破原則開臉書。（圖／翻攝潘文忠臉書）

記者許展溢／台北報導

從沒用過臉書的教育部長潘文忠打破原則，選在今（3日）小年夜開設粉絲專頁，並PO上首則自拍測試影片。潘文忠表示，自己要坦白從寬，雖然自己這位老部長看起來很老，但在臉書上是新生，要請大家多包容，會努力多學習。

潘文忠一開始介紹自己是新任老部長，並笑說「有點拍謝」，因為從來沒用過臉書，以前跟自己的孩子，若想要了解他們，大概只用LINE，但有很多朋友問他是古早人？怎麼都不用臉書，他解釋自己長期習慣都是打電話，因為很直接可以聽到聲音，也繼續堅持這原則。

▲潘文忠笑說「有點拍謝」，因為從來沒用過臉書。（圖／翻攝潘文忠臉書）

潘文忠說，不過現在看起來不有點不符合現代發展，尤其又回到教部有深刻感覺，因為跟大家聊到以前任內也做了很多事情，同仁都很拼命，但都不被知道，有一點洩氣，好像是孤芳自賞，因此這次能夠再回到教部，希望改一下，不是為自己，是為了教育政策、計畫，且有很多事情都民眾有很大關係，應該是要讓大家知道。

潘文忠最後指出，要坦白從寬，因為臉書對他而言是新的東西、新玩意，臉書上有很多東西還要學，不過也希望試試看並學習，並向大家表示，以後有機會跟大家互動，要大家記得，雖然老部長看起來很老，但在臉書上是新生，要多包容，自己會努力多透過這個不習慣的平台跟大家互動。