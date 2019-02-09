12星座職場特質！A型天蠍「狠角色」、AB型摩羯「職場黑馬」

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職場如戰場，知彼知己，百戰百勝！想要瞭解主管或同事的職場特質，就要把血型和星座加起來看，《你累了嗎？上班族星座X血型解析大公開》一書公開，血型碰上十二星座會擦出的職場特質，快來看看你是不是職場黑馬！

▲職場如戰場？星座X血型終極大PK。（圖／毒品文化提供）



牡羊座的職場特質

A型牡羊：行動先鋒

B型牡羊：在挑戰中擴展維度

O型牡羊：交際的「領頭羊」

AB型牡羊：果敢的領導者

金牛座的職場特質

A型金牛：勤奮耕耘的「牛」

B型金牛：典型的後起之秀

O型金牛：付出等於成功可能性

AB型金牛：不愛說「No」

雙子座的職場特質

A型雙子：創意帶出你的潛力

B型雙子：雙職業，讓你和成功面對面

O型雙子：與「朝九晚五」作對

AB型雙子：定性，成敗一線之隔

巨蟹座的職場特質

A型巨蟹：堅忍是生存藥方

B型巨蟹：不適合當老闆

O型巨蟹：潛伏的得力助手

AB型巨蟹：過度辛苦，反而讓職位重新洗牌

獅子座的職場特質

A型獅子：謙遜的指令才中肯

B型獅子：創業，更好的提升

O型獅子：幸運寵兒

AB型獅子：人脈是成功的催化劑

處女座的職場特質

A型處女：膽量，累積職場存摺

B型處女：理性，職場潛能的礦脈

O型處女：平凡中締造不平凡

AB型處女：獨立作業是成事的先決

▲每個星座配上不同血型，會有不同的職場特質。（圖／記者謝婷婷攝）



天秤座的職場特質

A型天秤：積極主動，不做制式員工

B型天秤：不能「職業化」處事，就會被「邊緣化」

O型天秤：並非拼命三郎，卻能職場得意

AB型天秤：團隊是成就職場最大的本錢

天蠍座的職場特質

A型天蠍：蟄伏職場的狠角色

B型天蠍：若要工作有所長，應先有所專

O型天蠍：人際的協調性是職場晉升的要訣

AB型天蠍：充電，讓出人頭地成為可能

射手座的職場特質

A型射手：衝動，在職場中不一定表現為魔鬼

B型射手：以才取勝，不怕變換的職場風雲

O型射手： 延伸思維觸角，開闢職場創意

AB型射手：即知即行的職場實踐家

摩羯座的職場特質

A型摩羯：工作高於一切

B型摩羯：不努力，就會自己「開除」自己

O型摩羯：在職場中的一塊乾海綿

AB型摩羯：典型的職場黑馬

水瓶座的職場特質

A型水瓶：工作不僅僅是賺錢的工具

B型水瓶：不同凡響的職場創造力

O型水瓶：為設計的獨創插上翅膀

AB型水瓶：玩轉職場機遇的智多星

雙魚座的職場特質

A型雙魚：立定方向，盡情發揮工作專長

B型雙魚：敏銳而高深的藝術家

O型雙魚：主見，事業有成的擔當

AB型雙魚：靈思慧心，與世無爭