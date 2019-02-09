「肚子痛誤入女廁上大號」　男遭2女追打進警局

▲男子入女廁被懷疑是偷窺。（圖／達志／示意圖，下同）

地方中心／屏東報導

一名賴姓男子自稱肚子很痛去上廁所，匆忙間誤入女廁上大號，上完就被隔壁女子就誤會偷窺如廁，還被追打，雙方發生拉扯。警方獲報趕到現場將賴男送辦，屏東地院認為3 名員警到場後，已詳細搜索賴男身體、衣服口袋、廁所（含垃圾桶）及其沿途所經過之處，均未發現女子所稱的綠色小圓鏡，難認有窺視如廁行為，無法構成妨害秘密罪，因此僅依傷害罪部份，判賴男拘拘20天，可易科罰金。

依判決書提到，賴男在女生廁所第二隔間，被隔壁間女子認為有偷窺如廁之行為，於是被對方與其友人上前抓住，為擺脫2 人，於是揮舞雙手，導致對方臉部遭毆擊，並因而受有臉部挫傷。後來因女子報案，全案曝光。

賴男否認有妨害祕密，辯稱「當天我去跑步，跑完15圈後肚子很痛去上廁所，因為當時已經晚上7 點多，且男廁沒開燈，只有女廁燈亮，我匆忙間誤入女廁上大號，上完隔壁的就誤會說我用鏡子偷窺她如廁，但當天我是穿著運動上衣、短褲，身上僅攜帶手機、鑰匙，並無攜帶鏡子；且當時我一出廁所就被該名女子及其友人追打，根本沒有機會湮滅證物，後來3 名員警到場，經過詳細的搜索，也沒有找到任何鏡子，我甚至自願交出手機供員警檢查，也沒有發現有任何侵犯隱私的影像」。

屏東地院法官認為依檢察官所提出的各項證據，不足認定賴男涉有起訴書所載之妨害秘密犯行，即屬不能證明他犯罪，自應就此部分判無罪。

另外，傷害罪部分，法官審酌賴男因遭誤認窺視他人如廁，尚非不得以理性溝通或待員警到場處理，竟揮舞雙手將毆擊對方，但考量他已坦承客觀犯行，且表示願意賠償2 萬元（但遭拒絕），最後量處拘役20日，可易科罰金。

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