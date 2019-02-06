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影帝偷窺洗澡還抓胸部...小咖女星只能忍！澳洲艱困的#Metoo運動

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▲▼澳洲女演員亞爾·史東（Yael Stone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲女演員亞爾·史東為#metoo運動發聲。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

鼓勵性犯罪受害者站出來揭發故事的「#metoo」運動已在全球延燒一年多，也有許多勇敢的公眾人物站出來。33歲的澳洲女演員亞爾·史東（Yael Stone）就是其一，但因為澳洲和美國國情不同，加上有嚴格的誹謗法律，即便她和其他女星站出來，也難以讓「#metoo」運動在澳洲推行，更可能讓她們的演藝事業面臨阻礙。

史東是澳洲知名的女演員，她在好萊塢也有不錯的發展，在熱門影集《勁爆女子監獄》（Orange Is the New Black）中飾演其中一位女囚犯蘿娜。去年12月，她向媒體揭發《神鬼奇航》演員、奧斯卡獎得主傑佛瑞·洛許（Geoffrey Rush）曾在2010年舞台劇演出期間對她做出性騷擾舉動，包含在她洗澡的時候拿鏡子偷看，在她面前裸體跳舞，還有用「情色態度」撫摸她的背等等。

時代雜誌報導，排練舞台劇的期間，兩人共用一間更衣室，裡面有個洗澡的地方，在某一場表演之後，史東發現洛許趁她洗澡的時候，在她頭上拿著一面鏡子，「我還記得我一抬頭，看到那個鏡子掛在兩間淋浴間中間，他正用來看我的裸體，他可能只覺得好玩，卻讓我感到很沒安全感」。

▲▼奧斯卡獎得主傑佛瑞·洛許（Geoffrey Rush）。（圖／達志影像／美聯社）

▲被控性騷擾的奧斯卡獎得主傑佛瑞·洛許（Geoffrey Rush）。（圖／達志影像／美聯社）

史東也提到，洛許還曾經邀她到公寓，對她上下其手，「他很明顯就是對我有那種意圖，我不可能會搞錯」。她也表示，事情發生之後她感到很害怕，卻因為個人生涯理由沒講出來，「想想看，對方是個巨星，他們會開除他還是我呢」，但是在去年看到許多女性因為「#metoo」運動而發聲，才決定出面響應。

洛許則是透過律師發表聲明指出，史東的指控是不正確且毫無根據的，「很明顯地，史東對於我平時就會帶到工作場合的這份『熱情』感到不舒服，若對她造成任何的壓力，我誠摯且深感懊悔，最重要的是，這從來都不是我的本意」。聲明中還提到，「如同我過去說過的，我厭惡任何可能會被他人視為騷擾或是恐嚇的行為，不管是在職場或是其他場合」。

▲▼澳洲女演員亞爾·史東（Yael Stone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史東以《勁爆女子監獄》打開知名度。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，這不是奧斯卡影帝洛許第一次被指控性騷擾，在2017年時，澳洲小報「每日電訊」（Daily Telegraph）刊出了一系列的文章，內容是女演員諾維爾（Eryn Jean Norvill）控訴在2015年，與洛許共同參與舞台劇「李爾王」的演出時，曾被對方在觀眾面前公然摸胸部，並對此事感到很困擾與害怕。

事後，洛許也一概否認這一切的指控，並且對最早刊登文章的「每日電訊」提出誹謗控訴，官司目前還在進行中。史東也提到，她曾經跟諾維爾見過面，也一起吃過飯，不過兩人並未談到這個案子。

不過，諾維爾一開始並沒有想要在自己的案子中表露真實身分，後來才同意出庭作證。BBC報導提到，在澳洲還有許多類似的案例，即使#Metoo運動在全球盛行，許多女性提告之後都希望可以匿名，一名受害者、澳洲廣播公司的記者拉珀（Ashleigh Raper）就在聲明中提到，「我很清楚，通常這種行為曝光、提起告訴之後，女性才會是受害的那一方」。

▲▼女性遊行，#MeToo運動，受到性騷擾的受害者站上街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲#Metoo運動在澳洲恐怕難以推行。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲人權委員會（Australian Human Rights Commission）統計，在過去5年內，有三分之一的澳洲勞工曾在職場上遭到性騷擾，但是只有不到5分之一的人受害者有提出申訴。澳洲國家大學的教授桑德斯（Dr Skye Saunders）指出，「這些女性可能擔心她們工作的安危，變成被八卦談論的對象，或是被貼上『製造麻煩』、『騙子』等標籤」。

桑德斯教授認為，#Metoo運動的確幫助許多人面對挑戰，但是在澳洲，由於嚴格的誹謗法律，阻礙了對話空間。在澳洲，提出控訴的原告有法律責任證明他們說的是事實，在美國則是被告人的責任，因此，澳洲的女性在走上法律程序前必須要更加謹慎，否則很可能反過來被告誹謗，失去#metoo運動的原意。

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