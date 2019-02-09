人生轉角／地瓜媽媽逃離家暴夫「苦養2兒」　擠5坪房：走一步算一步

▲王媽媽在亞東醫院2號出口附近賣地瓜，獨自扶養2個孩子。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／新北報導

「應該都是上天給我的考驗，考驗我的婚姻跟小孩……」32歲王姓單親媽媽歷經前夫家暴，現在獨自扶養2個稚子，其中大兒子更被診斷出遲緩與過動，經濟一度陷入困境，幸好後來在人安基金會的協助下，開始在亞東捷運站2號出口賣地瓜，未來只能走一步算一步。

王女原生家庭狀況本來就不太好。她接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，自己在家中排行老大，下有2個弟弟，父親經商失敗後便失蹤，只留下母親跟她們3個孩子，但母親跟弟弟都有精神方面疾病，母親被送到桃園安養中心生活，弟弟則送回嘉義老家由親友協助照顧。

王女與老公結婚後住在淡水，原本以為邁入幸福的家庭生活，沒想到屢次遭前夫家暴，到醫院驗傷申請保護令，後來前夫惹上刑事案件入獄，才向法院訴請離婚，人生低潮還沒結束，大兒子1歲半確診有過動、遲緩等症狀，大肚子的她還要帶大兒子上早療課程，後來連月子都沒辦法做。

▲程站長私下透露，王媽媽已經賣地瓜1年多，沒有一個月休息。

幸好這段期間王女還有積蓄撐著，是她之前當飲料店員工時存下來的，但在沒有一技之長的情況下，她只能趁孩子晚上熟睡時接家庭代工，一家三口擠在5坪的房間裡，過著有一餐沒一餐的生活。苦熬一段時間後，她在前房東的介紹下，在網路上找到新北平安站「人安基金會」求助，在程站長協助下開始在亞東醫院站擺攤賣地瓜。

王女個性相當低調，一開始並不願意受訪，經過2星期的溝通與程站長的陪同才敞開心胸，可見對站長相當信任，談話中她也不斷感謝站長與基金會。程站長私下透露，王媽媽已經賣地瓜1年多，沒有一個月休息，之前生意很不好，又遇上附近店家趕人，後來有媒體報導後，情況才改善許多。

講到地瓜的處理流程，王女專業又熟捻的說，「要先整理地瓜消去頭尾，再用鐵絲串起來，溫度要到達250度至300度才能把地瓜放下去。」這些都是她到三重地區向在職的地瓜媽媽學習來的，就連烤地瓜推車及備料木炭等生財器具都是基金會提供。

▲王媽媽說，左邊的紅地瓜口感綿密濕軟，右邊的黃地瓜則是比較Q，只有秋冬才有。

學得一技之長後，王女與孩子的生活日漸穩定，現在一天能賣2袋地瓜，還能負擔房租與孩子的教育費用。被問到得知大兒子是遲緩兒時的反應，王女表示，「當下就覺得怎麼會這樣，那時候肚子裡面還有弟弟，但沒時間想太多，每天帶哥哥去上早療課程，只想趕快度過這個難關。」

王女下一秒露出欣慰笑容，她說，大兒子一開始讀特教班，現在讀普通班，「老師說哥哥現在進步很多了喔，花費的心思都是值得的。」談到對2個兒子的期許，她表示，只希望小朋友健健康康長大，不要學壞就好了，當媽媽的都是這樣，未來也想教哥哥一些簡單的地瓜處理，讓孩子也能一起來幫忙。

「我常常跟兒子們講，以後長大有能力的時候也要去幫助人家，因為我們也是這樣子過來的。」王女表示，人安基金會的程站長是她的貴人，讓他們母子的生活穩定下來，正是因為如此，走在路上看到街友相當不忍，有一次還買便當到龍山寺發給街友，對於自己能幫助到別人很開心，回想自己其實已經很幸福。看來上天給她的考驗並沒有擊垮她，反而讓她更珍惜所有。

▲王媽媽還會買便當到龍山寺發給街友。（示意圖／記者季相儒攝）

王女相關資訊

職業：地瓜媽媽

家庭狀況：單親媽媽，獨自扶養4歲及2歲兒子，大兒子患有過動症及發展遲緩

擺攤地點：板橋亞東醫院捷運（2號出口）

※人安基金會的程站長表示，如果讀者有認識需要幫助的單親媽媽，歡迎與他聯繫，電話：02-29705589。