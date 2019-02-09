美F-35隱身塗料「起泡開裂」　殲-20高清圖曝光秒打趴

▲F-35戰鬥機遭疑隱身塗料起泡。（合成圖／翻攝自微博、美國空軍官網）

軍武中心／綜合報導

美國F-22猛禽戰機從2005年服役以來，一直成為世界矚目的焦點，但過高的售價，讓它生產不到200架後便停產。在中國的殲-20剛剛服役，俄羅斯的蘇-57也尚未正式量產下，美國F-35儼然成為技術最為成熟、量產規模最大的一款隱身戰鬥機。不過近日卻有網友曝光一張F-35的高清近照發現，戰鬥機座艙邊緣的隱身塗層，出現裂開、冒泡的情況，對比大陸國產的殲-20高清圖，更顯粗糙。

據《新浪軍事》報導，F-35的機身外殼大部分都是採用「隱身蒙皮」，為了減少成本，會在座艙附近採取「激光噴塗」。網路上近日瘋傳的這張F-35隱身塗層裂開圖，將嚴重影響戰鬥機的隱身性，若在實戰中，這些小機身外皮的裂開，很可能對飛行員引來殺身之禍。

▲迷彩塗裝殲-20在珠海航展中展示飛行技巧。（圖／CFP）

報導提到，同樣作為隱身戰鬥機，殲-20座艙採用類似於F-22戰機的整體設計，內部操作系統極為科幻。在殲-20的機身和機背上，有著不少的鋸齒狀艙蓋設計；在艙蓋交接處，採用這種鋸齒設計，能夠最大限度地降低雷達反射面積，將殲-20的隱身性能發揮到極致。而在其鴨翼上，則採用複合材料和一體化成型的生產工藝，讓它的氣動外形無限接近於最佳狀態。

▲殲-20清晰近照曝光。（圖／翻攝自新浪軍事微博）

此外，從目前曝光的高清圖來看，殲-20發動機尾部噴口處理，也顯示出中國大陸的航空工業製造工藝已達非常高的水平；這對一般國家來說，幾乎是可望而不可及的夢想。

殲-20下一步最引人關注的發展就是WS-15發動機，只有配備WS-15發動機之後，殲-20才能達到完整技術標準，從相關資料分析，WS-15已經進入改進與少量生產階段；另外也有消息傳出，殲-20會成系列發展，可能會研製一型雙座戰鬥轟炸機，用於執行遠程和區域打擊任務。

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