很累但硬撐「多看一集」　可能是「晚睡強迫症」！

▲晚睡強迫症。（示意圖／達志影像，下同）

生活中心／綜合報導

你平常也有晚睡的習慣嗎？其實現在很多人都有「晚睡強迫症」，明明意識到該睡覺了，但就是不想睡，即使是睏得睜不開眼睛，還要逼自己保持清醒，甚至拖到凌晨。精神醫學科主任醫師周伯榮表示，「『晚睡強迫症』的人其實合併有『拖延症』，一定要拖到某個具體鐘點，甚至精確到哪一分鐘才能安心入睡，而且會有一種心安的幸福感與滿足感，強迫症的發生其實跟精神上獲得一種獎勵有很大的關係」。

這類型的患者雖然意識到自己該睡覺了，但就是會有一種無法自控的、不想睡的想法出現，最後拖到很晚才入睡。例如，到了該睡覺的時間，患者會有明天得早起上班，得早點睡覺的想法。但是，心理不由自主的想再打一場遊戲、再看一集劇，不能就這樣睡了。

雖然上述的情況往往會被視為是夜貓子，但其實晚睡強迫的人不僅危害身體，也影響著工作。長期睡眠不足會影響人的生活品質，雖然身體需要休息了、要睡了，但心裡上卻在受著「今天一天白過了」的煎熬，那麼解決的方法就是再找點事做，這樣能夠應付「今天白過了」帶來的空虛感。

《生命時報》也曾經列出「晚睡強迫症」測試，如果90%以上的回答都是YES，就可以確診了。

測試題目如下：

1.白天忙得焦頭爛額，壓根沒時間做自己的事情。

2.公車上、辦公桌旁、教室課桌前...隨時隨地都能睡著。

3.晚上回到家，滑臉書、逛網拍、看影片、玩遊戲，停不下來。

4.寧靜的夜晚特別適合思考，做任何事情都能達到「靈感爆發」的程度。

5.終於決定去睡覺，可是一躺下就下意識地拿出手機開始滑。

6.每天都在上演「今晚一定得早點睡」和「這麼早睡會不會太可惜了」。

另外，精神分析師也傳授3招幫助戒掉晚睡習慣的建議：

1. 給自己定個入睡的鬧鐘。

早上起不來需要鬧鐘，晚上沒法去睡也可以給自己定鬧鐘。連著響幾次鬧鐘，或許「再打一次遊戲，再看一集劇」的想法也就索然無味了。

2. 晚上定時去跑步，並適當加大運動量。

強迫性「再打一場遊戲，再看一集劇」其實有一個現實功能，就是不斷地消耗自己的能量，直到自己完全精疲力竭，與其這樣被動地花費大量的時間來消耗能量，不如透過運動主動地消耗能量。

3. 空閒時間給自己安排一些固定的事情。

例如，學習某一專業技術，找一個短期的、晚上的兼職。若短期內晚上無法正常入睡，不如嘗試著晚上去做一些力所能及的工作，或者學習，而且要是自己喜歡的，這雖然很累，但會給自己帶來生活充實的感覺。